Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η Μελάνια Τραμπ δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένη με τον χαρακτηριστικό χορό του στο «YMCA» των Village People, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνδέσει με τις πολιτικές του εμφανίσεις.

Μιλώντας την Παρασκευή 1η Μαΐου σε ομιλία του στη Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σύζυγός του «μισεί» όταν χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού, κάνοντας τη γνωστή κίνηση με τις σφιγμένες γροθιές.

President Trump says First Lady Melania Trump dislikes his dancing to ‘YMCA’: “She hates when I dance to what’s sometimes referred to as the ‘gay national anthem.'” pic.twitter.com/qREkTLPhZ5 — CSPAN (@cspan) May 1, 2026

Ο ίδιος υποστήριξε, μάλιστα, ότι συνέβαλε στην επιστροφή του «YMCA» στην κορυφή των charts. Όπως είπε, το τραγούδι είχε φτάσει στο Νο 5 πριν από 32 χρόνια, αλλά στη συνέχεια ανέβηκε στο Νο 1, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε ξανασυμβεί.

«Ξέρετε, αυτό το τραγούδι ήταν στο νούμερο 5, πριν από 32 χρόνια, και έφτασε στο νούμερο 1, 32 χρόνια αργότερα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν έφτασε στο νούμερο 1. Και έμεινε στο νούμερο 1 για μήνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών», είπε χαρακτηριστικά.

🚨 NOW: President Trump just broke out into an energetic YMCA DANCE to a packed The Villages, Florida crowd He’s going off, and added the golf swing 🤣 47 will go FULL 2024 MODE to help save the majority in the 2026 midterms, expect many more rallies! 🇺🇸 pic.twitter.com/vwjW2IA2jV — Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 1, 2026

Τραμπ και YMCA: Τι του λέει η Μελάνια

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη Μελάνια και στην αντίδρασή της όταν τον βλέπει να χορεύει το συγκεκριμένο τραγούδι.

«Μου λέει, “αγάπη μου, σε παρακαλώ” – ξέρετε, είναι πολύ κομψή γυναίκα – “σε παρακαλώ μην χορεύεις, δεν αρμόζει σε έναν πρόεδρο”», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο ίδιος, ωστόσο, είπε πως η απάντησή του ήταν διαφορετική: «Εγώ είπα, “αυτό μπορεί να μην αρμόζει σε έναν πρόεδρο, αλλά προηγούμαι με 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις ή κάτι τέτοιο”».

Παρά την παρατήρηση της Μελάνια, ο Τραμπ δεν φάνηκε να αλλάζει διάθεση. Αμέσως μετά την ομιλία του, χόρεψε ξανά το «YMCA», προσθέτοντας μάλιστα και μια κίνηση που παρέπεμπε στο γκολφ.

Ο χορός που έγινε μέρος των ομιλιών του

Ο χορός του Τραμπ στο «YMCA» έχει γίνει σταθερό στοιχείο των εμφανίσεών του, ιδιαίτερα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το ABC News, ο Τραμπ έκλεισε περισσότερους από 110 προεκλογικούς λόγους του το 2024 με τον συγκεκριμένο χορό, μετατρέποντάς τον σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της πολιτικής του εικόνας.

Το τραγούδι των Village People και οι χαρακτηριστικές κινήσεις του Τραμπ έχουν πλέον ταυτιστεί με το κλείσιμο πολλών ομιλιών του, ακόμη κι αν, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η Μελάνια θα προτιμούσε να το αποφεύγει.

