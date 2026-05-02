Τραμπ: Η Μελάνια «μισεί» τον χορό του στο YMCA – Αλλά εκείνος το έκανε ξανά

Ο Τραμπ μετέτρεψε ακόμη και την παρατήρηση της Μελάνια σε προεκλογικό στιγμιότυπο, συνδέοντας τον χαρακτηριστικό του χορό με τις δημοσκοπήσεις και την επιτυχία του τραγουδιού.

02 Μάι. 2026 17:25
Pelop News

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η Μελάνια Τραμπ δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένη με τον χαρακτηριστικό χορό του στο «YMCA» των Village People, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συνδέσει με τις πολιτικές του εμφανίσεις.

Μιλώντας την Παρασκευή 1η Μαΐου σε ομιλία του στη Φλόριντα, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σύζυγός του «μισεί» όταν χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού, κάνοντας τη γνωστή κίνηση με τις σφιγμένες γροθιές.

Ο ίδιος υποστήριξε, μάλιστα, ότι συνέβαλε στην επιστροφή του «YMCA» στην κορυφή των charts. Όπως είπε, το τραγούδι είχε φτάσει στο Νο 5 πριν από 32 χρόνια, αλλά στη συνέχεια ανέβηκε στο Νο 1, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε ξανασυμβεί.

«Ξέρετε, αυτό το τραγούδι ήταν στο νούμερο 5, πριν από 32 χρόνια, και έφτασε στο νούμερο 1, 32 χρόνια αργότερα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν έφτασε στο νούμερο 1. Και έμεινε στο νούμερο 1 για μήνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών», είπε χαρακτηριστικά.

Τραμπ και YMCA: Τι του λέει η Μελάνια

Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη Μελάνια και στην αντίδρασή της όταν τον βλέπει να χορεύει το συγκεκριμένο τραγούδι.

«Μου λέει, “αγάπη μου, σε παρακαλώ” – ξέρετε, είναι πολύ κομψή γυναίκα – “σε παρακαλώ μην χορεύεις, δεν αρμόζει σε έναν πρόεδρο”», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο ίδιος, ωστόσο, είπε πως η απάντησή του ήταν διαφορετική: «Εγώ είπα, “αυτό μπορεί να μην αρμόζει σε έναν πρόεδρο, αλλά προηγούμαι με 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις ή κάτι τέτοιο”».

Παρά την παρατήρηση της Μελάνια, ο Τραμπ δεν φάνηκε να αλλάζει διάθεση. Αμέσως μετά την ομιλία του, χόρεψε ξανά το «YMCA», προσθέτοντας μάλιστα και μια κίνηση που παρέπεμπε στο γκολφ.

Ο χορός που έγινε μέρος των ομιλιών του

Ο χορός του Τραμπ στο «YMCA» έχει γίνει σταθερό στοιχείο των εμφανίσεών του, ιδιαίτερα στις προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το ABC News, ο Τραμπ έκλεισε περισσότερους από 110 προεκλογικούς λόγους του το 2024 με τον συγκεκριμένο χορό, μετατρέποντάς τον σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της πολιτικής του εικόνας.

Το τραγούδι των Village People και οι χαρακτηριστικές κινήσεις του Τραμπ έχουν πλέον ταυτιστεί με το κλείσιμο πολλών ομιλιών του, ακόμη κι αν, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η Μελάνια θα προτιμούσε να το αποφεύγει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:39 Economist: Η Ελλάδα στο κέντρο του νέου «πολέμου των λιμανιών»
17:36 Αθηνά Λινού για Τσίπρα: «Το πιο πιθανό ναι» σε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας
17:32 Ζελένσκι: «Ασυνήθιστη δραστηριότητα» στα σύνορα με τη Λευκορωσία – Το Κίεβο σε επιφυλακή
17:25 Τραμπ: Η Μελάνια «μισεί» τον χορό του στο YMCA – Αλλά εκείνος το έκανε ξανά
17:24 Αιγιάλεια: Γάζωσαν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μεσσηνέζη – Στο μικροσκόπιο το σενάριο ξεκαθαρίσματος
17:18 Ναργκίς Μοχαμαντί: Αγωνία για τη Νομπελίστρια που μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο νοσοκομείο
17:12 Εφετείο Αθηνών: Τρεις συλλήψεις για τον βανδαλισμό με κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη
17:11 Άραξος: «Μας ανέβασαν σε σκάλα που ήταν στον αέρα» – Στο χειρουργείο η δημοσιογράφος BINTEO
17:05 Δάσος Φολόης: Το δρυοδάσος της Ηλείας που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι
17:00 Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ηλικιωμένους: Κίνδυνος για σώμα και ψυχή
16:54 Το Ιράν πίσω από τις κλειστές πόρτες: Θάνατος 40χρονου και εκτέλεση 21χρονου αθλητή
16:48 Πάτρα: Ποδηλάτης αγνοεί επιδεικτικά τον ποδηλατόδρομο και κινείται μέσα στον δρόμο ΒΙΝΤΕΟ
16:41 Μαρίνα Σταυράκη: Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο σύντροφό της
16:36 Πάτρα: Εαρινή Συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο
16:29 Ηπατίτιδα: Ο στόχος του 2030 απομακρύνεται – Η προειδοποίηση του ΠΟΥ για τη «σιωπηλή» απειλή
16:24 Βελόπουλος για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «Η κόντρα τους είναι ψεύτικη, έχουν ήδη έρθει εις γάμου κοινωνίαν»
16:20 Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Το νέο πορτρέτο για τα 11α γενέθλιά της και η λεπτομέρεια που ξεχώρισε
16:12 Καιρός: Η Δυτική Ελλάδα κράτησε πιο ζεστό τον Απρίλιο, όταν η χώρα κινήθηκε χαμηλότερα από τα κανονικά
16:11 Σπίτι μου ΙΙ: Αγώνας δρόμου για τα δάνεια – Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός
16:00 Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο – Αναβολή στη δίκη της 72χρονης, πώς έφτασαν στα ίχνη της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
