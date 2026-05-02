Εφετείο Αθηνών: Τρεις συλλήψεις για τον βανδαλισμό με κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών γυναικών, ηλικίας 25 και 23 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση του βανδαλισμού με κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του Εφετείου Αθηνών.

Οι συλλήψεις έγιναν το Σάββατο από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην ενέργεια.

Σε βάρος των τριών συλληφθεισών σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη βία κατά συναυτουργία, καθώς και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Τι βρέθηκε κοντά στο σημείο

Σύμφωνα με την αστυνομία, σε κοντινή απόσταση από το σημείο των συλλήψεων εντοπίστηκε σακούλα που, όπως εκτιμάται, είχαν πετάξει οι κατηγορούμενες μέσα σε θάμνο.

Στο εσωτερικό της βρέθηκαν τέσσερα καπέλα, τρεις ιατρικές μάσκες και τρία μαύρα αντιανεμικά μπουφάν. Κατά τις αρχές, τα αντικείμενα αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν τα χαρακτηριστικά τους την ώρα που προκλήθηκαν οι φθορές στο κτίριο.

Τα ευρήματα στις έρευνες στα σπίτια

Ακολούθησαν έρευνες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των τριών γυναικών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

δύο βαριοπούλες

δύο αντιασφυξιογόνες μάσκες

πλαστικό δοχείο με κόκκινη μπογιά

τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις

δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Αρνήθηκαν τη δακτυλοσκόπηση

Όπως έγινε γνωστό, οι τρεις συλληφθείσες, κατά την παραμονή τους στην έδρα της αρμόδιας υπηρεσίας, αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική εξέταση.

Η στάση αυτή συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αναζητούν τυχόν επιπλέον πρόσωπα που συνδέονται με τον βανδαλισμό στο Εφετείο Αθηνών.

