Ερχεται η θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη;»

Το θεατρικό εργαστήρι των Υποκριτών παρουσιάζει την παρωδία κωμωδία ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ των Ρέππα Παπαθανασίου ως αποτέλεσμα των μαθημάτων της φετινής χρονιάς σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Πάπλα υπεύθυνου του εργαστηρίου.

Ξεχάστε όσα διδαχτήκατε στα σχολικά βιβλία για τον Τρωικό Πόλεμο. Η ιστορία ξεκινά στον Όλυμπο, όπου τρεις θεές—η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη—τσακώνονται για το ποια είναι η ομορφότερη, οδηγώντας τον Πάρη σε μια επιλογή με ολέθριες συνέπειες. Όμως, η πραγματική ανατροπή κρύβεται στη Σπάρτη: η Ωραία Ελένη δεν έφυγε ποτέ για την Τροία.

Στη θέση της, μέσα σε ένα μπαούλο, ταξίδεψε η Πευκίδα, η «ασκημούτσικη» αλλά ενάρετη ξαδέρφη της, η οποία με τη βοήθεια της Αφροδίτης μεταμορφώθηκε στα μάτια των Τρώων στην απόλυτη καλλονή. Ενώ οι άντρες σφάζονται για μια ψευδαίσθηση κάτω από τα τείχη της Τροίας, η αληθινή Ελένη παραμένει στη Σπάρτη, η Πευκίδα βιώνει έναν έρωτα βασισμένο σε ένα ψέμα, και οι θεοί συνεχίζουν τα παιχνίδια τους εις βάρος των θνητών. Μια ξεκαρδιστική μουσική κωμωδία που αποδομεί τον μύθο και αναρωτιέται αν τελικά η ομορφιά είναι στα μάτια του θεατή.

Από 1/5 έως 11/5 για 8 παραστάσεις κάθε Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευτέρα στις 21.15 στο θέατρο Μηχανουργείο ( Ευμηλου 2 πίσω από τον Αγ Ανδρέα )

Γενική είσοδος 12 ευρώ

Φοιτητικό Ανέργων Ομάδων 8 ευρώ

ΤΗΛ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 6906 558899

ΣΕΙΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

MAΡΟΥΣΩ ΚΟΥΚΑ – ΔΑΣΚΑΛΑ

ΑΔΑΜ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΣ ΠΡΙΑΜΟΣ

ΣΑΣΑ ΣΤΑΜΟΥΔΑΚΗ – ΘΕΑ ΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΟΥΒΕΛΑ – ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΟΥ- ΘΕΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ – ΠΑΡΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΛΛΗ – ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΠΑΣΙΦΥΛΗ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ- ΠΕΥΚΙΔΑ

ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΘΥΜΑΡΙΣ

ΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΓΟΓΓΥΛΗ

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΝΤΛΗΣ – ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΑΡΧΟΝΤΩ ΤΖΟΥΤΗ- ΝΑΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ – ΝΑΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗ – ΝΑΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΑΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΤΣΑΝΗΣ – ΝΑΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΥ – ΕΚΑΒΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΡΥΓΕΝΝΗ – ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ – ΕΥΝΟΜΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ – ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΑ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΖΟΒΟΛΟΣ- ΕΚΤΟΡΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΟΓΚΟΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΧΟΣ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ

Συντελεστές

ΚΕΙΜΕΝΟ. Μιχάλης Ρέππας – Θανάσης Παπαθανασίου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Μιλτιάδης Παπλάς

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Μαρουσώ Κούκα

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ Ασημάκης Στρατογιάννης

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ Νίκη Αντζουλάτου

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ tip this is print Βάσω Καλοκαιρινού

ΦΩΤΙΣΜΟΙ -ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟ Ελισάβετ και Παναγιώτης Ανθόπουλος

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Αθηνά Παπαργύρη , Μαρία Τσαγκάρη ,Μαγδαληνή Δεμαρτίνου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεατρική Ομάδα ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ.

