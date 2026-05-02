Βελόπουλος για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «Η κόντρα τους είναι ψεύτικη, έχουν ήδη έρθει εις γάμου κοινωνίαν»

Για προσχηματική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μιλά ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα εμφανίζονται να συγκρούονται δημόσια, ενώ στην πραγματικότητα κινούνται σε τροχιά πολιτικής συνεννόησης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επιχείρησε να περιγράψει αυτή τη σχέση με μια χαρακτηριστική παρομοίωση, λέγοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζουν θυμίζει «τη νύφη που πατά το πόδι του γαμπρού κατά τη γαμήλια τελετή», σε μια προσπάθεια –όπως σημείωσε– να φανεί ποιος έχει το πάνω χέρι, τη στιγμή που το «μυστήριο» έχει ήδη τελεστεί.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κυριάκος Βελόπουλος θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι η αντιπαράθεση των δύο κομμάτων δεν είναι ουσιαστική, αλλά λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικό σκηνικό, πίσω από το οποίο –κατά την εκτίμησή του– έχει ήδη διαμορφωθεί πεδίο συγκυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης: Σφοδρή και ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Όπως ανέφερε, «Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν», επιμένοντας ότι η εικόνα αυτή επιβεβαιώθηκε και μέσα από τη στάση που κράτησαν στην ψηφοφορία για τις ανεξάρτητες Αρχές.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επιχείρησε να εντάξει τη στάση των δύο κομμάτων σε ένα ευρύτερο πολιτικό αφήγημα περί σύγκλισης, παρουσιάζοντας τη μεταξύ τους αντιπαράθεση ως επιφανειακή και όχι ως πραγματική σύγκρουση.

