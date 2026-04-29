Πάτρα: Η Αναστασία Ντοντή φέρνει το «ΦυτολόγιοΝ» στο Hoya μέσα σε έναν ζωντανό πράσινο κόσμο

Μέσα σε ένα περιβάλλον πλημμυρισμένο από πράσινο, φυτά εσωτερικού χώρου και φυσικές αναφορές, η ζωγραφική της Αναστασίας Ντοντή βρίσκει τον δικό της χώρο στην Πάτρα αυτόν τον Μάιο, μέσα από την έκθεση με τίτλο «ΦυτολόγιοΝ».

Η εικαστική παρουσίαση φιλοξενείται στο Hoya plant-concept store, στην οδό Καραϊσκάκη 112, κοντά στην Ερμού, και απλώνεται σε όλη τη διάρκεια του μήνα, από την 1η έως και τις 31 Μαΐου 2026. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν μοιάζει τυχαία, καθώς η συνομιλία των έργων με ένα κατάστημα αφιερωμένο στα φυτά και στη φυσική αισθητική δίνει στην έκθεση ένα ξεχωριστό αποτύπωμα.

Τα έργα της Αναστασίας Ντοντή τοποθετούνται μέσα σε έναν ζωντανό, βοτανικό μικρόκοσμο και συνυπάρχουν με το πράσινο περιβάλλον του HOYA, δημιουργώντας μια συνθήκη όπου η ζωγραφική δεν λειτουργεί αποκομμένα, αλλά ως μέρος μιας συνολικής ατμόσφαιρας. Το χρώμα, οι φόρμες και οι αναφορές στη φύση φαίνεται να αποκτούν νέα ένταση μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύοντας την εμπειρία του επισκέπτη.

Μια εικαστική παρουσία μέσα στο φυσικό στοιχείο

Η έκθεση «ΦυτολόγιοΝ» στηρίζεται ακριβώς σε αυτή τη συγγένεια ανάμεσα στο ζωγραφικό έργο και στο οργανικό περιβάλλον που το περιβάλλει. Σε έναν χώρο γεμάτο φυτά εσωτερικού χώρου, οι εικόνες της καλλιτέχνιδας δεν στέκονται απλώς στους τοίχους, αλλά εντάσσονται σε μια συνολική αισθητική εμπειρία που δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη φύση, στη χρωματική ένταση και στην αίσθηση της ζωντανής παρουσίας.

Η συνύπαρξη αυτή δίνει και τον ιδιαίτερο τόνο της έκθεσης στην Πάτρα, καθώς μετατρέπει την επίσκεψη σε κάτι περισσότερο από μια τυπική εικαστική στάση. Το κοινό καλείται να δει τα έργα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το φυσικό στοιχείο είναι ενεργό, παρόν και ουσιαστικό κομμάτι της συνολικής εικόνας.

Όλο τον Μάιο στο Hoya της Πάτρας

Η έκθεση θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου και θα είναι επισκέψιμη σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του χώρου.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 – 14:30

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 18:00 – 24:00

Σάββατο: 10:00 – 14:00 και 20:00 – 01:00

Πού θα γίνει η έκθεση

Χώρος: HOYA plant-concept store

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 112, Πάτρα

Διάρκεια έκθεσης: 1 – 31 Μαΐου 2026

