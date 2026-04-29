Πάτρα: Ο «γυμνός οφθαλμός» φέρνει στο Λιθογραφείον 22 ταινίες από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η Πάτρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια μεγάλη γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ, με τον «γυμνό οφθαλμό» να αναλαμβάνει τη διοργάνωση της πατρινής στάσης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και να φέρνει στο Θέατρο Λιθογραφείον 22 ταινίες από τη φετινή διοργάνωση του θεσμού.

Από τις 4 έως και τις 25 Μαΐου, το κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στη μεγάλη οθόνη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ελληνικών ντοκιμαντέρ που συμμετείχαν στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου 2026. Από τα συνολικά 57 ελληνικά ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκαν εκεί, επιλέχθηκαν 22, τα οποία ταξιδεύουν τώρα στην αχαϊκή πρωτεύουσα, δίνοντας στην πόλη τον χαρακτήρα ενός νέου σταθμού για το σύγχρονο ελληνικό ντοκιμαντέρ.

Η δράση αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή μεταφορά προβολών, αλλά ως μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική διοργάνωση που φέρει καθαρά τη σφραγίδα του «γυμνού οφθαλμού», ο οποίος αναλαμβάνει να φέρει στην Πάτρα το φεστιβαλικό κλίμα, τις ταινίες, το περιεχόμενο και τη συνολική εμπειρία αυτής της ενότητας. Οι προβολές θα φιλοξενηθούν στο Θέατρο Λιθογραφείον, στη Μαιζώνος 172β, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ένα μεγάλο κινηματογραφικό αφιέρωμα στην Πάτρα

Η πατρινή ενότητα φέρει τον τίτλο «Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Ταξιδεύει. Προορισμός: Πάτρα» και ξεδιπλώνεται σε τέσσερις Δευτέρες και δύο Τετάρτες: στις 4, 6, 11, 18, 20 και 25 Μαΐου.

Οι προβολές θα ξεκινούν στις 6.15 το απόγευμα και θα συνεχίζονται μέχρι τα μεσάνυχτα, δημιουργώντας ένα πυκνό πρόγραμμα που δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να δει περισσότερες από μία ταινίες την ίδια ημέρα και να χαρτογραφήσει έτσι πιο ουσιαστικά το τοπίο του σύγχρονου ελληνικού ντοκιμαντέρ.

Η διοργάνωση έχει και έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς με αυτό το κινηματογραφικό «ταξίδι» ολοκληρώνεται και ο δεύτερος κύκλος γυμνοφθαλμίτικων προβολών για την περίοδο 2025-26, κάτι που δίνει στη συγκεκριμένη ενότητα χαρακτήρα κορύφωσης για τη φετινή πορεία του «γυμνού οφθαλμού».

Εισιτήρια και πληροφορίες

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

μία ταινία: 5 ευρώ

δύο ταινίες: 8 ευρώ

ημερήσιο εισιτήριο: 10 ευρώ

πακέτο για όλες τις 22 ταινίες: 50 ευρώ

Για ΑμεΑ και ανέργους η είσοδος θα είναι δωρεάν.

Σημειώνεται πως η αφίσα της πατρινής ενότητας φέρει την υπογραφή του Αλέξανδρου Ψυχούλη, με διακριτική παρέμβαση του sin1891pge.

Το πρόγραμμα των προβολών

Δευτέρα 4 Μαΐου

18.15 – Πες μου (71’) – Νίκος Μεγγρέλης

20.00 – Γεννημένος δύο φορές (75’) – Στέλιος Κούλογλου

22.00 – Χαλίλ, παρακαλώ απάντησε… (70’) – Αλέξια Τσουνή, Haim Schwarzenberg

Τετάρτη 6 Μαΐου

18.15 – Those Who Touched War (73’) – Μιχάλης Καστανίδης, Ηώ Χαβιάρα

20.00 – Where Shadows Rest (87’) – Μαριάννα Οικονόμου

22.00 – Πέρσες – Ταξίδι στο πεδίο των ψυχών (98’) – Δημήτρης Καμαρωτός

Δευτέρα 11 Μαΐου

18.15 – Ιστορίες ενός ψέματος (75’) – Όλια Βερροιοπούλου

19.45 – Πλατεία Αοράτων (31’) – Θεόδωρος Σελέκος

20.30 – Dear Future (79’) – Χριστιάνα Χειραναγνωστάκη

22.00 – Exile(s) (119’) – Γιώργος Ηλιόπουλος

Δευτέρα 18 Μαΐου

18.15 – Η ανοσία της Εύας (91’) – Γιάννης Μισουρίδης

20.00 – Το πολλαπλό σου είδωλο (105’) – Γιάννης Αγγελάκης, Ανδρέας Σιαδήμας

22.00 – Βίλμα: Το τελευταίο αντίο (81’) – Κώστας Μπακιρτζής, Κωστής Σταμούλης

Τετάρτη 20 Μαΐου

18.15 – Η ζωή αξίζει αν τη μοιράζεσαι (80’) – Ιωάννης Ξηρουχάκης

20.00 – Τρέχοντας τα κύματα (81’) – Γιάννης Καραπιπερίδης

22.00 – Αναπαραστάσεις (43’) – Νικολέτα Λεούση, Ειρήνη Στείρου

22.45 – Η νύχτα μυρίζει γιασεμί (70’) – Αντώνης Κόκκινος

Δευτέρα 25 Μαΐου

18.15 – Κάτω από την επιφάνεια (56’) – Βασίλης Μπαραχάνος

19.30 – Μόνα κλειδιά (50’) – Παναγιώτης Παπουτσής

20.30 – Στο χώμα αναπνέουν (87’) – Καλλιρρόη Κωστίκογλου, Βαγγέλης Πυρπύλης

22.00 – Passing the Torch (68’) – Γιώργος Τσιβρανίδης

23.15 – Θραξ Pankc Kuzin (61’) – Γιώργος Σπυρίδης

Η Πάτρα σε ρόλο φεστιβαλικού σταθμού

Η έλευση αυτής της ενότητας στην Πάτρα δίνει στην πόλη μια σπάνια δυνατότητα: να συναντήσει μέσα σε λίγες ημέρες ένα αντιπροσωπευτικό και πυκνό κομμάτι της φετινής ελληνικής παραγωγής ντοκιμαντέρ, σε μια διοργάνωση που δεν περιορίζεται στο επίπεδο της απλής φιλοξενίας, αλλά έχει καθαρό διοργανωτικό αποτύπωμα από τον «γυμνό οφθαλμό».

Πρόκειται για ένα συγκροτημένο πολιτιστικό γεγονός που στήνεται στην πόλη, με δική του ταυτότητα, διάρκεια και καλλιτεχνικό βάρος, μετατρέποντας το Λιθογραφείον σε χώρο συνάντησης για το ελληνικό ντοκιμαντέρ και για τους θεατές που θέλουν να δουν από κοντά τι καταγράφηκε, τι ειπώθηκε και τι ξεχώρισε στη φετινή διοργάνωση της Θεσσαλονίκης.

