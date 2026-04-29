Πάτρα: Η «Ρωγμή» επιστρέφει στο Επίκεντρο με Πιραντέλλο και γεμάτες προσδοκίες

Η θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών Πάτρας «Ρωγμή» συνεχίζει με σταθερό βηματισμό την πορεία της στο θέατρο Επίκεντρο, παρουσιάζοντας το εμβληματικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε», μετά την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που συνάντησε από το κοινό ήδη από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στη σκηνή.

Η παράσταση, που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον των θεατρόφιλων της πόλης, παραμένει στο πρόγραμμά της για τις επόμενες προγραμματισμένες ημερομηνίες, δίνοντας νέα ευκαιρία σε όσους δεν την έχουν ακόμη παρακολουθήσει, αλλά και σε εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν σε ένα έργο που δεν εξαντλείται σε μια απλή θεατρική παρακολούθηση. Αντίθετα, ανοίγει συνεχώς νέα πεδία σκέψης γύρω από όσα θεωρούμε δεδομένα.

Οι επόμενες παραστάσεις στο Επίκεντρο

Το κοινό θα μπορεί να δει το έργο στις εξής ημερομηνίες:

1, 2, 3 Μαΐου

8, 9, 10 Μαΐου

Οι παραστάσεις θα ξεκινούν:

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:30

Κυριακή στις 20:30

Η σκηνή του θεάτρου Επίκεντρο, στην οδό Αγίου Ανδρέου 36 και Νόρμαν, γίνεται ξανά το σημείο συνάντησης για μια παράσταση που πατά σε ένα από τα πιο διεισδυτικά και διαχρονικά κείμενα του ευρωπαϊκού θεάτρου.

Ένα έργο που δοκιμάζει τα όρια της αλήθειας

Γραμμένο το 1917, το έργο του Πιραντέλλο παραμένει μέχρι σήμερα εντυπωσιακά επίκαιρο. Στον πυρήνα του βρίσκεται η αμφιβολία γύρω από το τι είναι αλήθεια και ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να τη διεκδικεί. Η ιστορία ξεκινά σε μια μικρή επαρχιακή κοινωνία, όταν η άφιξη του κυρίου Πόνζα, της συζύγου του και της πεθεράς του, κυρίας Φρόλα, διαταράσσει την καθημερινότητα της πόλης.

Οι τρεις αυτοί άνθρωποι κουβαλούν μαζί τους ένα μυστήριο. Οι διαφορετικές εκδοχές που δίνουν για τη ζωή τους, οι αντιφατικές αφηγήσεις και η αδυναμία των γύρω τους να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, μετατρέπουν την περιέργεια σε εμμονή. Οι κάτοικοι επιμένουν να ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει, όμως όσο περισσότερο ψάχνουν, τόσο περισσότερο βυθίζονται στην αβεβαιότητα.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη δύναμη του έργου: στο ότι δεν προσφέρει εύκολες βεβαιότητες, αλλά καλεί τον θεατή να σταθεί απέναντι στις δικές του ανάγκες, στις δικές του βεβαιότητες, ακόμη και στη δική του διάθεση να εισβάλει στη ζωή των άλλων.

Η σκηνική ματιά της «Ρωγμής»

Η ομάδα «Ρωγμή» προσεγγίζει το έργο με σεβασμό στη φιλοσοφική του διάσταση, χωρίς να αφήνει στην άκρη την ανθρώπινη πλευρά του. Μέσα από μια ατμοσφαιρική σκηνοθετική γραμμή, η παράσταση φωτίζει ταυτόχρονα το χιούμορ, την αμηχανία, την αγωνία και τη λεπτή τραγικότητα των προσώπων, που κινούνται διαρκώς ανάμεσα σε αυτό που δείχνουν και σε αυτό που ίσως πραγματικά είναι.

Η θεατρική αυτή ανάγνωση λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης στραμμένος προς την κοινωνία: προς τη βιασύνη με την οποία κρίνουμε, προς την περιέργεια που ντύνεται ενδιαφέρον και προς την ανάγκη να βάλουμε τα πάντα σε τάξη, ακόμη κι όταν η ίδια η πραγματικότητα αντιστέκεται.

Πληροφορίες για το κοινό

Θέατρο Επίκεντρο

Αγ. Ανδρέου 36 και Νόρμαν, Πάτρα

Ημερομηνίες παραστάσεων:

1, 2, 3 Μαΐου και 8, 9, 10 Μαΐου

Ώρες:

Παρασκευή και Σάββατο: 21:30

Κυριακή: 20:30

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6949250235

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ

Μειωμένο: 10 ευρώ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Συντελεστές και διανομή

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Μποτώνης, ενώ τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Χριστόφορος Τσακανίκας. Τα σκηνικά φέρουν την υπογραφή της ομάδας «Ρωγμή», ενώ την αφίσα έχει επιμεληθεί το Hermanos.

Στη διανομή, με σειρά εμφάνισης, συμμετέχουν οι: Χρήστος Ξυπολιάς, Νεκταρία Ιωαννίδου, Γωγώ Οικονόμου, Στέλλα Παρίση, Λίλλυ Κουτρούκη, Γιώργος Καριώρης, Ρούλα Γιαννοπούλου, Χριστόφορος Τσακανίκας, Έφη Μυλωνά, Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος, Μαρία Βασιλείου και Λευτέρης Σπετσιέρης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

