Αιγιάλεια: Γάζωσαν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μεσσηνέζη – Στο μικροσκόπιο το σενάριο ξεκαθαρίσματος

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Οικισμού Μεσσηνέζη, στην Αιγιάλεια, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά σταθμευμένου οχήματος. Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όμως οι έρευνες κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Αιγιάλεια: Γάζωσαν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μεσσηνέζη – Στο μικροσκόπιο το σενάριο ξεκαθαρίσματος
02 Μάι. 2026 17:24
Αναστάτωση προκάλεσαν το βράδυ της Παρασκευής οι πυροβολισμοί που έπεσαν στην περιοχή του Οικισμού Μεσσηνέζη, στην Αιγιάλεια, με στόχο σταθμευμένο όχημα. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, καθώς πρόκειται για υπόθεση με καθαρά σοβαρά χαρακτηριστικά, έστω κι αν από την ένοπλη επίθεση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος ή άγνωστοι προσέγγισαν το σημείο και πυροβόλησαν εναντίον του αυτοκινήτου, προκαλώντας υλικές ζημιές. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών και αμέσως μετά εξαφανίστηκαν, εγκαταλείποντας την περιοχή πριν φτάσουν οι αρχές.

Διαβάστε επίσης: Άραξος: «Μας ανέβασαν σε σκάλα που ήταν στον αέρα» – Στο χειρουργείο η δημοσιογράφος BINTEO

Στο επίκεντρο όλα τα ενδεχόμενα

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από τα κίνητρα της επίθεσης. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη κατάληξη ως προς την κατεύθυνση της υπόθεσης.

Το γεγονός ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον σταθμευμένου οχήματος και όχι σε συνθήκες τυχαίας έντασης, δίνει από μόνο του βαρύτητα στην υπόθεση και οδηγεί τις Αρχές σε πιο προσεκτική χαρτογράφηση του περιστατικού.

Τι αναζητούν οι Αρχές

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αιγιαλείας, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία από το σημείο της επίθεσης και επιχειρεί να συνθέσει το παζλ της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο μαρτυρίες κατοίκων ή περαστικών όσο και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, που θα μπορούσε να αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών πριν ή μετά τους πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως ο ακριβής χρόνος της επίθεσης, η διαδρομή διαφυγής των δραστών και, κυρίως, αν το όχημα επελέγη τυχαία ή αποτελούσε συγκεκριμένο στόχο.

Έρευνα με πολλά ανοιχτά ερωτήματα

Μέχρι αυτή την ώρα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να κινούνται προσεκτικά, καθώς πρόκειται για περιστατικό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο συμβάν χωρίς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι πυροβολισμοί στον Μεσσηνέζη έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να αποσαφηνιστεί το παρασκήνιο της ένοπλης επίθεσης.

Πηγή: aigiovoice.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:39 Economist: Η Ελλάδα στο κέντρο του νέου «πολέμου των λιμανιών»
17:36 Αθηνά Λινού για Τσίπρα: «Το πιο πιθανό ναι» σε ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας
17:32 Ζελένσκι: «Ασυνήθιστη δραστηριότητα» στα σύνορα με τη Λευκορωσία – Το Κίεβο σε επιφυλακή
17:25 Τραμπ: Η Μελάνια «μισεί» τον χορό του στο YMCA – Αλλά εκείνος το έκανε ξανά
17:24 Αιγιάλεια: Γάζωσαν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μεσσηνέζη – Στο μικροσκόπιο το σενάριο ξεκαθαρίσματος
17:18 Ναργκίς Μοχαμαντί: Αγωνία για τη Νομπελίστρια που μεταφέρθηκε από τη φυλακή στο νοσοκομείο
17:12 Εφετείο Αθηνών: Τρεις συλλήψεις για τον βανδαλισμό με κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη
17:11 Άραξος: «Μας ανέβασαν σε σκάλα που ήταν στον αέρα» – Στο χειρουργείο η δημοσιογράφος BINTEO
17:05 Δάσος Φολόης: Το δρυοδάσος της Ηλείας που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι
17:00 Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ηλικιωμένους: Κίνδυνος για σώμα και ψυχή
16:54 Το Ιράν πίσω από τις κλειστές πόρτες: Θάνατος 40χρονου και εκτέλεση 21χρονου αθλητή
16:48 Πάτρα: Ποδηλάτης αγνοεί επιδεικτικά τον ποδηλατόδρομο και κινείται μέσα στον δρόμο ΒΙΝΤΕΟ
16:41 Μαρίνα Σταυράκη: Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο σύντροφό της
16:36 Πάτρα: Εαρινή Συναυλία του Μουσικού Σχολείου στο Πανεπιστήμιο
16:29 Ηπατίτιδα: Ο στόχος του 2030 απομακρύνεται – Η προειδοποίηση του ΠΟΥ για τη «σιωπηλή» απειλή
16:24 Βελόπουλος για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «Η κόντρα τους είναι ψεύτικη, έχουν ήδη έρθει εις γάμου κοινωνίαν»
16:20 Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Το νέο πορτρέτο για τα 11α γενέθλιά της και η λεπτομέρεια που ξεχώρισε
16:12 Καιρός: Η Δυτική Ελλάδα κράτησε πιο ζεστό τον Απρίλιο, όταν η χώρα κινήθηκε χαμηλότερα από τα κανονικά
16:11 Σπίτι μου ΙΙ: Αγώνας δρόμου για τα δάνεια – Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός
16:00 Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το παράνομο γηροκομείο – Αναβολή στη δίκη της 72χρονης, πώς έφτασαν στα ίχνη της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
