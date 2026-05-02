Αιγιάλεια: Γάζωσαν σταθμευμένο αυτοκίνητο στον Μεσσηνέζη – Στο μικροσκόπιο το σενάριο ξεκαθαρίσματος

Αναστάτωση προκάλεσαν το βράδυ της Παρασκευής οι πυροβολισμοί που έπεσαν στην περιοχή του Οικισμού Μεσσηνέζη, στην Αιγιάλεια, με στόχο σταθμευμένο όχημα. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, καθώς πρόκειται για υπόθεση με καθαρά σοβαρά χαρακτηριστικά, έστω κι αν από την ένοπλη επίθεση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος ή άγνωστοι προσέγγισαν το σημείο και πυροβόλησαν εναντίον του αυτοκινήτου, προκαλώντας υλικές ζημιές. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών και αμέσως μετά εξαφανίστηκαν, εγκαταλείποντας την περιοχή πριν φτάσουν οι αρχές.

Στο επίκεντρο όλα τα ενδεχόμενα

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από τα κίνητρα της επίθεσης. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη κατάληξη ως προς την κατεύθυνση της υπόθεσης.

Το γεγονός ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν εναντίον σταθμευμένου οχήματος και όχι σε συνθήκες τυχαίας έντασης, δίνει από μόνο του βαρύτητα στην υπόθεση και οδηγεί τις Αρχές σε πιο προσεκτική χαρτογράφηση του περιστατικού.

Τι αναζητούν οι Αρχές

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αιγιαλείας, η οποία συγκεντρώνει στοιχεία από το σημείο της επίθεσης και επιχειρεί να συνθέσει το παζλ της υπόθεσης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο μαρτυρίες κατοίκων ή περαστικών όσο και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, που θα μπορούσε να αποτυπώνει τις κινήσεις των δραστών πριν ή μετά τους πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως ο ακριβής χρόνος της επίθεσης, η διαδρομή διαφυγής των δραστών και, κυρίως, αν το όχημα επελέγη τυχαία ή αποτελούσε συγκεκριμένο στόχο.

Έρευνα με πολλά ανοιχτά ερωτήματα

Μέχρι αυτή την ώρα, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να κινούνται προσεκτικά, καθώς πρόκειται για περιστατικό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο συμβάν χωρίς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι πυροβολισμοί στον Μεσσηνέζη έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. να συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να αποσαφηνιστεί το παρασκήνιο της ένοπλης επίθεσης.

Πηγή: aigiovoice.gr

