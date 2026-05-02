Αιγαίο και Κρήτη: 131 μετανάστες σε ένα 24ωρο, τρεις συλλήψεις διακινητών σε Σάμο και Ρέθυμνο

Σειρά επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος εκτυλίχθηκε το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης, με τις Αρχές να καταγράφουν συνολικά 131 εντοπισμούς αλλοδαπών και τρεις συλλήψεις ατόμων που φέρονται να είχαν ρόλο διακινητή. Τα περιστατικά σημειώθηκαν στη Σάμο, στο Ρέθυμνο και στην Ιεράπετρα, ενώ στο ίδιο διάστημα υπήρξαν και άλλες παρεμβάσεις των λιμενικών Αρχών, όπως εντοπισμός πυρομαχικού υλικού στην Κω και διακομιδές ασθενών.

Το πρωί της Παρασκευής, στη Σάμο, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν ταχύπλοο σκάφος που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Ακολούθησε καταδίωξη, μέχρι τη στιγμή που το σκάφος προσάραξε στο Ακρωτήριο Πράσου.

Στην περιοχή εντοπίστηκαν 14 αλλοδαποί, ανάμεσά τους τρεις άνδρες, οκτώ γυναίκες και τρεις ανήλικοι. Οι λιμενικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 24χρονου υπηκόου Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τον ρόλο του διακινητή.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν οι μεταφερόμενοι, για τη διαδρομή είχαν πληρώσει ποσά που έφταναν έως και τις 5.000 ευρώ.

Δύο επιχειρήσεις στο Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο καταγράφηκαν δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών, με τις Αρχές να προχωρούν και στις δύο περιπτώσεις σε συλλήψεις φερόμενων διακινητών.

Στην πρώτη επιχείρηση, διασώθηκαν 32 αλλοδαποί, όλοι άνδρες, ενώ συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Αιγύπτου.

Στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίστηκαν 42 αλλοδαποί, από τους οποίους οι 41 ήταν άνδρες και η μία γυναίκα. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθη ένας 22χρονος υπήκοος Σουδάν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες και στις δύο λέμβους είχαν ξεκινήσει από τη Λιβύη, έχοντας καταβάλει για τη μεταφορά τους ποσά που κυμαίνονταν από 1.500 έως 3.000 ευρώ.

Εντοπισμός και στην Ιεράπετρα

Ακόμη ένα περιστατικό καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκαν 43 αλλοδαποί. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί ποιοι οργάνωσαν τη μεταφορά τους και αν υπήρχε διακινητής ανάμεσά τους.

Συνεχείς επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα

Το σύνολο των περιστατικών αποτυπώνει την αυξημένη κινητικότητα που καταγράφεται σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης, με το Λιμενικό να καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα επιχειρήσεις εντοπισμού, διασώσεις, αλλά και έρευνες για τα δίκτυα διακίνησης.

Οι έλεγχοι παραμένουν εντατικοί, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ανταποκριθούν τόσο στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές όσο και στα ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν σε διαφορετικά σημεία της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



