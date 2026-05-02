Η πριγκίπισσα Σάρλοτ έγινε 11 ετών και οι γονείς της, πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, επέλεξαν να μοιραστούν ένα νέο πορτρέτο της με αφορμή τα γενέθλιά της.

Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram και συνοδεύτηκε από μια σύντομη, ζεστή ευχή: «Ευχόμαστε στη Σάρλοτ χαρούμενα 11α γενέθλια!».

Το πορτρέτο τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Matt Porteous κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών της οικογένειας στην Κορνουάλη. Η Σάρλοτ εμφανίζεται χαμογελαστή μέσα σε ανθισμένο τοπίο, φορώντας ριγέ μπλούζα και τζιν παντελόνι.

Μια λεπτομέρεια που ξεχώρισε στη φωτογραφία είναι τα μπλε βαμμένα νύχια της, μια πιο παιχνιδιάρικη πινελιά σε ένα κατά τα άλλα απλό και φυσικό πορτρέτο.

Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Η νέα εικόνα για τα γενέθλιά της

Η ανάρτηση των γονιών της ακολούθησε την παράδοση των γενέθλιων πορτρέτων που δημοσιεύει η οικογένεια για τα παιδιά της. Αυτή τη φορά, η εικόνα της Σάρλοτ έχει πιο χαλαρό χαρακτήρα, μακριά από αυστηρό πρωτόκολλο και επίσημες εμφανίσεις.

Η κόρη του Ουίλιαμ και της Κέιτ είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει ακόμη τον πρίγκιπα Τζορτζ και τον πρίγκιπα Λούις.

Τα τρία παιδιά των πριγκίπων της Ουαλίας εμφανίζονται κατά καιρούς σε δημόσιες εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, με τη Σάρλοτ να συγκεντρώνει συχνά το ενδιαφέρον για τη συγκρότηση και την άνεση που δείχνει μπροστά στον φακό.

Τι λένε πηγές για τον χαρακτήρα της

Σύμφωνα με πηγές από το παλάτι, η μικρή πριγκίπισσα ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα της, αλλά και για την ωριμότητα που δείχνει για την ηλικία της.

Η σχεδιάστρια παιδικών ρούχων Amaia Arrieta, η οποία έχει συναντήσει αρκετές φορές τη Σάρλοτ, έχει επισημάνει ότι η αυτοπεποίθηση και η άνεση που δείχνει δεν μοιάζουν επιτηδευμένες, αλλά αποτελούν στοιχεία του χαρακτήρα της.

Η νέα φωτογραφία έρχεται να προστεθεί στις δημόσιες εικόνες της νεαρής πριγκίπισσας που κατά καιρούς μοιράζεται η οικογένεια, κρατώντας τον τόνο απλό, οικογενειακό και κοντά στην προσωπική τους καθημερινότητα.

