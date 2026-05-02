Οι απλές λύσεις για τις καούρες, τι πρέπει να αποφύγετε, τι πρέπει να επιδιώξετε

02 Μάι. 2026 11:48
Pelop News

Το ξέρετε ότι η καούρα στο στομάχι μπορεί να προκληθεί από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε και ιδιαίτερα τα καυτερά, λιπαρά ή πικάντικα φαγητά. Ειδικά στους πάσχοντες από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, αποτελεί μια συχνή ενόχληση.

Όμως όποια κι αν είναι η αιτία, το αίσθημα της δυσφορίας είναι ενοχλητικό και επώδυνο. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε;

Ο χαλαρός ρουχισμός

Ίσως η καούρα να προκαλείται λόγω της παλινδρόμησης του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να προκληθεί επειδή τα στενά ρούχα πιέζουν το στομάχι. Το μόνο που έχετε να κάνετε, λοιπόν, είναι να χαλαρώσετε τη ζώνη σας ή ό,τι σας στενεύει.

Η όρθια στάση

Είναι αλήθεια ότι η στάση του σώματος μπορεί, επίσης, να συμβάλει στην καούρα. Αν είστε καθιστοί ή ξαπλωμένοι, σηκωθείτε όρθιοι. Αν είστε όρθιοι, προσπαθήστε να σταθείτε πιο σωστά. Η σωστή όρθια στάση επιβαρύνει λιγότερο τον χαμηλότερο οισοφαγικό σφιγκτήρα, τον μυ που σταματά την παλινδρόμηση των στομαχικών οξέων προς τον οισοφάγο.

Διορθώστε και ανασηκώστε

το πάνω μέρος του σώματός σας

Όμως όταν είστε ξαπλωμένοι, η καούρα μπορεί να επιδεινωθεί. Άρα, όταν έρθει η ώρα για ύπνο, φροντίστε ο κορμός σας να είναι ανασηκωμένος. Οι ειδικοί της Κλινική Mayo, επισημαίνουν ότι δεν αρκεί μόνο το να σηκώσετε το κεφάλι σας με ένα επιπλέον μαξιλάρι, καθώς στόχος είναι να ανασηκωθεί όλο το σώμα από τη μέση και πάνω.

Μαγειρική σόδα με νερό
Υπάρχει ένα σπιτικό γιατροσόφι που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην καούρα. Η μαγειρική σόδα μπορεί να ανακουφίσει κάποια επεισόδια καούρας, εξουδετερώνοντας τα στομαχικά οξέα. Διαλύστε ένα κουταλάκι του γλυκού σε ένα ποτήρι νερό και πιείτε το αργά.

Τζίντζερ και γλυκόριζα

Το τζίντζερ ή πιπερόριζα χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως γιατροσόφι για τις καούρες. Προσθέστε λίγο από αυτό στο φαγητό σας ή πιείτε το σε μορφή τσαγιού.

Αντίστοιχα, η γλυκόριζα θεωρείται ότι βοηθά στις καούρες επειδή προστατεύει τον βλεννογόνο που επενδύει τα τοιχώματα του οισοφάγου, προστατεύοντάς τον από τις βλάβες που προκαλούν τα οξέα του στομάχου. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Δοκιμάστε μηλόξυδο
Το μηλόξυδο είναι ένα ακόμα γιατροσοφί για τη θεραπεία της καούρας. Η κατανάλωση διαλυμένου μηλόξυδου μετά το φαγητό μπορεί να ανακουφίσει τις καούρες, ωστόσο οι επιδράσεις αυτές δεν έφτασαν σε επίπεδο στατιστικής σημασίας, επομένως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Το μάσημα της τσίχλας
Σύμφωνα με έρευνα του 2014, το μάσημα της τσίχλας για μισή ώρα μετά το γεύμα βοηθά στη μείωση της καούρας. Το μάσημα της τσίχλας πυροδοτεί την παραγωγή σάλιου και την κατάποση, συμβάλλοντας στη μείωση των οξέων του στομάχου από τον οισοφάγο.

Στοπ στο κάπνισμα
Το κάπνισμα μπορεί να συμβάλει στην καούρα. Μπορεί να αποτελεί μια στρατηγική αντιμετώπισης της δυσφορίας, αλλά σίγουρα δεν ανακουφίζει από το φούσκωμα και τις καούρες.

Φάρμακα για την καούρα
Υπάρχουν πολλά φάρμακα κατά της καούρας, όπως τα αντιόξινα, οι αποκλειστές H2 και οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPI). Τα δύο τελευταία μειώνουν την ποσότητα των οξέων που εκκρίνει το στομάχι, αποτρέποντας και μειώνοντας τα συμπτώματα της καούρας. Τα αντιόξινα, από την άλλη, εξουδετερώνουν τα στομαχικά οξέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ