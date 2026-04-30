ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή

Από το ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε αίτημα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή.

«Τώρα βρέθηκαν λεφτόδενδρα; Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους;»

Η πρόταση για Προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αριθμεί 39 σελίδες και υπογράφεται από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη και όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η διαδικασία

Για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνήσει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών, απαιτείται η κατάθεση αιτήματος με τουλάχιστον 30 υπογραφές βουλευτών.

Στη συνέχεια, η απόφαση λαμβάνεται από την Ολομέλεια της Βουλής, όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών προκειμένου να εγκριθεί η σύσταση της Επιτροπής.

