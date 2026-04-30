«Τώρα βρέθηκαν λεφτόδενδρα; Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους;»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έκανε σήμερα (30/4/2026) διμέτωπη επίθεση, τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα πυρά του στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, την ηγεσία της Δικαιοσύνης και την ενεργειακή πολιτική, ενώ άφησε σαφείς αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων σε Ανεξάρτητες Αρχές. Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για «καθεστώς Μητσοτάκη» που, όπως είπε, «αποκαλύπτεται και εκτίθεται καθημερινά», υποστηρίζοντας ότι στη «μείζονα πολιτική κρίση» έχει ευθύνη και «μέρος της ηγεσίας της Δικαιοσύνης», καθώς, κατά τον ίδιο, με τις αποφάσεις της «υπηρετεί την πολιτική βούληση και το σχέδιο της κυβέρνησης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε την κριτική του με όσα προηγήθηκαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την πλήρωση θέσεων σε Ανεξάρτητες Αρχές, αφήνοντας σαφή αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ για τη συναίνεσή του σε ένα από τα πρόσωπα που πρότεινε η κυβερνητική πλειοψηφία. «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου. Καμία ανοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια έθεσε, όπως είπε, το κρίσιμο ερώτημα προς την προοδευτική αντιπολίτευση: «Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρωί για την εκλογή ηγεσίας ανεξάρτητης αρχής;».

«Κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός»

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε και στην έκθεση για το κράτος δικαίου που ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί για τα σημεία που αφορούν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την καταδίκη της χρήσης κακόβουλων λογισμικών, όπως το Predator.

Παράλληλα, επικαλέστηκε την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων κατά της διάταξης Τζαβέλλα για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι παραμένει «κρυπτόμενος».

«Είναι ένας κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, ενορχηστρωτής των σκανδάλων, που θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από το πρώτο σκάνδαλο», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν έχει την ελάχιστη δημοκρατική ευθιξία».

«Μέγα σκάνδαλο στην ενέργεια»

Στο πεδίο της ενέργειας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι από το 2019 έχει δημιουργήσει ένα «μέγα σκάνδαλο», το οποίο, όπως υποστήριξε, «έχει πολλαπλασιάσει το κόστος ρεύματος και καυσίμων» και έχει τροφοδοτήσει με «άδικα υπερκέρδη» τη ΔΕΗ, τα διυλιστήρια και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος χαρακτήρισε «σκάνδαλο» τη «βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρθηκε μόνο να προωθήσει τη χρήση εισαγόμενου φυσικού αερίου.

«Είστε μεσάζοντες και ταμίες των εταιρειών αερίου», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι απαξίωσε το εργοστάσιο της Πτολεμαΐδας V, το οποίο, όπως είπε, μπορούσε να δώσει φθηνότερο ρεύμα και ενεργειακή ασφάλεια.

«Τώρα βρέθηκαν λεφτόδενδρα;»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική και για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για «ακόμα ένα σκάνδαλο, ύψους 4 δισ. ευρώ». Όπως είπε, η συμμετοχή του Δημοσίου θα κοστίσει 1,3 δισ. ευρώ, «χωρίς να πάρει ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο».

«Πριν λίγα χρόνια μας λέγατε ότι δεν μπορούν να βρεθούν έστω τα μισά για να πάρει την πλειοψηφία το Δημόσιο. Τώρα βρέθηκαν λεφτόδεντρα;», κατέληξε.

