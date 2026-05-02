EuroLeague: Εκτός του Final Four ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος!

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει τους αγώνες στο ΟΑΚΑ, εφόσον οι «πράσινοι» προκριθούν επί της Βαλένθια στους τρεις ή τέσσερις αγώνες (3-0 ή 3-1). Τώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται ήδη με 2-0 στην σειρά, απέχοντας μια νίκη από την πρόκριση

EuroLeague: Εκτός του Final Four ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος!
02 Μάι. 2026 0:36
Pelop News

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε την απόφασή της να τιμωρήσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τρεις αγωνιστικές.

Έτσι ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το Final Four από κοντά, εφόσον οι «πράσινοι» προκριθούν επί της Βαλένθια στους τρεις ή τέσσερις αγώνες (3-0 ή 3-1). Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός προηγείται ήδη με 2-0 στην σειρά, απέχοντας μια νίκη από την παρουσία της στο Final Four.

Εφόσον οι «πράσινοι» χρειαστούν πέμπτο παιχνίδι για να πάρουν την πρόκριση, τότε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα χάσει τον ημιτελικό και θα μπορεί να βρεθεί μόνο στον μεγάλο τελικό.

Θυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε τιμωρηθεί και για τα όσα έγιναν στο περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι με αποκλεισμό πέντε αγωνιστικών.

Έτσι από τη στιγμή που ήταν υπότροπος, η παρουσία του στο Telekom Center δεν ήταν καθόλου σίγουρη, ωστόσο πλέον η EuroLeague ανακοίνωσε επίσημα τη θέση της. Η διοργάνωση ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία αμέσως μετά από το Game 2 της σειράς με την Βαλένθια, τα αποτελέσματα της οποίας είναι τα εξής:

«Στον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο, πλειοψηφικό μέτοχο του Παναθηναϊκού, επιβλήθηκε απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τους επόμενους τρεις αγώνες της EuroLeague και πρόστιμο €10.000 για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του Game 2.

Η Euroleague Basketball θα ήθελε να διευκρινίσει τα εξής σχετικά με την κύρωση που επιβλήθηκε στον κ. Γιαννακόπουλο:

– Η Euroleague Basketball άνοιξε πειθαρχική διαδικασία μετά το τέλος του αγώνα, με βάση τα περιστατικά που καταγράφηκαν στο επίσημο φύλλο αγώνα και τις επίσημες εκθέσεις.

– Ο Ανεξάρτητος Κριτής, ο οποίος εγγυάται την ανεξαρτησία και τη δικαιοσύνη της διαδικασίας και τυχόν κυρώσεις που προκύπτουν, αξιολόγησε διεξοδικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Euroleague Basketball, εξέδωσε απόφαση εντός 24 ωρών μετά το τέλος του αγώνα, όπως ορίζεται από τους Κανονισμούς.

– Στην απόφαση, ο Ανεξάρτητος Δικαστής έκρινε ότι, όπως φαίνεται στο επίσημο φύλλο αγώνα και τις επίσημες εκθέσεις, ο κ. Γιαννακόπουλος εισήλθε σε χώρο αποκλειστικά για το τραπέζι του σκόρερ κατά τη διάρκεια του αγώνα, παραβιάζοντας έτσι τους κανονισμούς περιορισμένης πρόσβασης που διέπουν τον αγωνιστικό χώρο.

– Ενώ οι παραβιάσεις των απαγορευμένων περιοχών θεωρούνται μικρές παραβάσεις σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Euroleague, ο δικαστής έλαβε επίσης υπόψη ότι οι ενέργειες του κ. Γιαννακόπουλου συνέβαλαν σε μια κατάσταση ικανή να δημιουργήσει ένταση και πιθανή βία. Ο Ανεξάρτητος Δικαστής εξέτασε περαιτέρω την υποτροπή του κ. Γιαννακόπουλου.

– Η Euroleague Basketball απορρίπτει σθεναρά κάθε συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει βία και που έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αξίες που υποστηρίζει η Λίγκα.

– Η Euroleague Basketball θα προτείνει στους μετόχους της μια αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων του Πειθαρχικού Κώδικα που διέπουν μια τέτοια συμπεριφορά, με σκοπό την ενίσχυση των κυρώσεων για τη σεζόν 2026–2027, συμπεριλαμβανομένων σαφών και συγκεκριμένων σοβαρών ενεργειών που ενδέχεται να τιμωρηθούν με ισόβιες απαγορεύσεις για άτομα. Ο στόχος είναι να εξαλειφθεί η συμπεριφορά που βλάπτει την εικόνα της Λίγκας και των ομάδων που συμμετέχουν.

Η Euroleague Basketball θα ήθελε επίσης να τονίσει το εξαιρετικό ανταγωνιστικό επίπεδο που επέδειξε η Λίγκα και οι συμμετέχουσες ομάδες της κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων αγώνων των Playoff και παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στο να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μπάσκετ για τα υπόλοιπα Playoffs και Final Four».

