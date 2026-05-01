ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο

01 Μάι. 2026 18:55
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον φίλαθλο κόσμο για τα όσα έγιναν στην διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα της Πέμπτης με την Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague.

O Παναθηναϊκός, που έχει προχωρήσει σε σχετική καταγγελία και στη Euroleague, έχει αναφορές στην ανακοίνωσή του σε ρίψεις αντικειμένων, σε καψόνια, σε επιθέσεις παικτών και παραγόντων της Βαλένθια και πολλά άλλα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Αντιλαμβανόμαστε την πικρία των ανθρώπων της Valencia Basket για την ήττα τους στο Game 2 των Playoffs της EuroLeague.

Ωστόσο, ένα ατυχές για την ομάδα τους αποτέλεσμα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ανεκδιήγητα γεγονότα όπως:

*Τις ρίψεις αντικειμένων στον πάγκο μας κατά τη διάρκεια του ματς.

*Τις παρεμβάσεις ανθρώπων της ασφάλειας της Valencia Basket σε παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε μην σηκώνονται να πανηγυρίζουν τα καλάθια της ομάδας τους από τον πάγκο! Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και σε κανένα γήπεδο του πλανήτη!

*Τις αναίτιες επιθέσεις παικτών και ιθυνόντων της Valencia Basket σε αθλητές και μέλη του επιτελείου μας μετά τη λήξη του αγώνα, με αποκορύφωμα την επιθετική ενέργεια του Ισαάκ Νογκές απέναντι στον Κέντρικ Ναν. Ο ίδιος “αθλητής” επιτέθηκε αμέσως μετά και στον assistant coach της ομάδας μας, Βασίλη Σίμτσακ, ο οποίος είχε πάει απλά να χαιρετήσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

*Το γεγονός ότι οι άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου της Valencia Basket αποφάσισαν, απολύτως αναίτια, να βγάλουν εκτός εγκαταστάσεων της Roig Arena αξιωματούχους της ομάδας μας μετά τη λήξη του αγώνα.

*Την εν γένει άθλια συμπεριφορά των ανθρώπων ασφαλείας προς όλους τους αξιωματούχους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, φτάνοντας ακόμη και σε σημείο να τους απωθούν και να τους εμποδίζουν να κάνουν τη δουλειά τους ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

*Τα “καψόνια” των ανθρώπων της ασφαλείας της ισπανικής ομάδας στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο ματς της σειράς.

*Την κίνηση της διοίκησης της ισπανικής ομάδας να καλέσει στα αποδυτήρια αστυνομικές δυνάμεις ώστε να κρατήσουν παρανόμως τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο επειδή, σύμφωνα και με το Φύλλο Αγώνα, φέρεται να είπε στους διαιτητές: “Call the foul! Call the foul”.

Ο Παναθηναϊκός είναι αναμφισβήτητα μια από τις ιστορικότερες ομάδες της Ευρώπης με τεράστια εμπειρία από αναρίθμητους εκτός έδρας αγώνες και χθες στη Βαλένθια, βίωσε τη χειρότερη φιλοξενία και συμπεριφορά σε ευρωπαϊκό γήπεδο.

Είναι προφανές, πως όλα τα παραπάνω τα έχουμε επισήμως καταγγείλει στην EuroLeague.

Αν και αντιλαμβανόμαστε την οργή που προκάλεσαν τα άνωθεν γεγονότα στους φιλάθλους μας, τους καλούμε και την Τετάρτη (6/5) να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλους: να στηρίξουν την ομάδα μόνο με τη φωνή τους, αφήνοντας τον προπονητή και τους αθλητές του Παναθηναϊκού AKTOR να δώσουν την οποιαδήποτε απάντηση σε όλα αυτά.

One more…»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους
21:01 Συνελήφθη οδηγός που έτρεχε με 124 χλμ σε δρόμο στο Αλιβέρι με όριο τα 50
20:49 Μετανιωμένος ο Μάικ Τζέιμς για την συμπεριφορά του στο ΣΕΦ
20:35 Ηράκλειο: Έφαγαν πόρτα από το μπαρ και τραυμάτισαν με μαχαίρι τον πορτιέρη
20:21 Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις Μερτς – Τραμπ: Σενάρια αποχώρησης αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία
20:09 Φειδίας Παναγιώτου: Νέες εικόνες από τον εντυπωσιακό γάμο του στη Λεμεσό
19:56 Ολυμπιακός – Κούζμα με την ατμόσφαιρα στο ΣΕΦ: Από τους καλύτερους φιλάθλους στη EuroLeague
19:44 Τραυματισμός 27χρονης Πολωνής στη μαρίνα Αλίμου σε τουριστικό σκάφος
19:30 Νέα πρόταση Ιράν προς ΗΠΑ μέσω Πακιστάν – Σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις
19:16 Βίντεο-ντοκουμέντο από τον Άραξο: Η στιγμή που κατέρρευσε η σκάλα
19:06 Βία στους δρόμους: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας
19:00 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
18:55 ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Στην Βαλένθια βιώσαμε την χειρότερη φιλοξενία σε ευρωπαϊκό γήπεδο
18:42 Ηλεία: Βαρύ πένθος στα Μακρίσια για τον 13χρονο Κωνσταντίνο – Ράγισαν καρδιές στην κηδεία
18:34 Μανιφέστο Τσίπρα: Το ιδεολογικό στίγμα για τη «Νέα Κυβερνώσα Αριστερά»
18:13 Πρεμιέρα-φιάσκο στον Άραξο: Τρεις τραυματίες στην τελετή υποδοχής-παρωδία και διεθνές ρεζιλίκι ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
14:03 Μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα για την Πρωτομαγιά – Μηνύματα συνέχισης των αγώνων
14:00 Πάτρα: Τιμή στην Εργατική Πρωτομαγιά με συγκέντρωση, πορεία και εκδηλώσεις
9:00 Δύο Πατρινοί στην Καισαριανή του ’44: Τα ντοκουμέντα της Ματωμένης Πρωτομαγιάς
8:45 Απεργιακές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη τη χώρα – Στο επίκεντρο η εργατική διεκδίκηση και οι κοινωνικοί αγώνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
