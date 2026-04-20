«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό»! Το μήνυμα και επιθυμία Γιαννακόπουλου

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε σε Live Instagram και -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο "ζευγάρωμα" στα play-offs της Euroleague

20 Απρ. 2026 21:29
Pelop News

Ο  Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μίλησε σε Live Instagram και -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο “ζευγάρωμα” των play-offs στην Euroleague, εξηγώντας ότι θα ήθελε τον Ολυμπιακό.

“Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απαντώντας σε διαδικτυακούς του followers.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο (21.04.20236, 21:00, Newsit.gr) τη Μονακό στο “Τelekom Center Athens” για τα Play-In της Euroleague και θέλει τη νίκη, προκειμένου να “κλείσει” από αυτό το ματς θέση στα playoffs της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει -με μειονέκτημα έδρας- τη Βαλένθια.

Σε διαφορετική περίπτωση, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα χρειαστεί να δώσει “τελικό” με το νικητή της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, προκειμένου να πάρει το “εισιτήριο” για τα playoffs, όπου, όμως, θα περιμένει ο Ολυμπιακός.

