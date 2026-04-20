«Ο αθλητισμός σώζει ζωές, στόχος όχι απωθημένο η Α1 Εθνική»

Καταξιωμένη στον χώρο, αρχηγός στους Πάνθηρες Καβάλας, τους οποίους οδήγησε στην κατάκτηση του Κυπέλλου της Α2 Εθνικής Γυναικών και φιλοδοξεί να τους οδηγήσει στην Α1 Εθνική, η πατρινή, Αφροδίτη Τσάντα έχει τη δική της ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο.

Μίλησε στα social media της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου και θυμήθηκε όταν έκανε τα πρώτα της βήματα στον Έσπερο ΑΟΠΑ τονίζοντας: «Ξεκίνησα το μπάσκετ στην τελευταία τάξη του Δημοτικού με προπονήτρια την Άννα Καφούρου, που ήταν πρότυπο για εμένα. Ως κορασίδα αγωνιζόμουν και στο πρωτάθλημα νεανίδων και ως νεάνιδα αγωνιζόμουν και στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή ήμουν σχεδόν πάντα ως νεαρή αντίπαλη με μεγαλύτερες, αλλά και με κορίτσια της ηλικίας μου. Στα 17 μου χρόνια έκανα το επόμενο βήμα αγωνιζόμενη στην Α2 Εθνική με την Παραλία και μετά όλα πήραν τον δρόμο τους».

-Το μπάσκετ σε έχει ταξιδέψει;

«Φυσικά, σπούδασα στα ΤΕΦΑΑ και ήθελα να συνδυάσω το άθλημα που αγαπώ και υπηρετώ με τις σπουδές και είμαι χαρούμενη που τα κατάφερα».

-Πλέον αγωνίζεσαι στους Πάνθηρες Καβάλας, ομάδα στην οποία είσαι αρχηγός. Τι σημαίνει αυτό σε προσωπικό επίπεδο;

«Αναγνώριση για όλα όσα έχω προσφέρει και επιβράβευση. Προσπαθώ να βοηθήσω τις νέες παίκτριες, να ανταποκριθώ στον ρόλο της αρχηγού που είναι τιμητικός, αλλά δημιουργεί και υποχρεώσεις».

-Το μπάσκετ γυναικών έχει την αναγνώριση που του αξίζει στην Ελλάδα;

«Όσο περνάει ο καιρός έχει μεγαλύτερη απήχηση. Τα τελευταία χρόνια είμαι στην Καβάλα και ο κόσμος μας στηρίζει γεμίζοντας το γήπεδο. Η πόλη έχει αγκαλιάσει την ομάδα, οι διοικούντες προσπαθούν κάθε χρόνο να γίνεται ένα βήμα παραπάνω. Βλέπουμε τα κοριτσάκια θέλουν να ασχοληθούν και αυτό είναι πολύ όμορφο. Γενικά θα έλεγα όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά συνολικά ο αθλητισμός σώζει ζωές. Είναι σημαντικό όλοι και όλες να φροντίζουμε και κυρίως να δημιουργούνται οι συνθήκες για να έρχονται τα νέα παιδιά στα γήπεδα».

-Έχετε φτάσει στους τελικούς των play-offs ανόδου στην Α1 Εθνική (σ. η σειρά ξεκινά την Πέμπτη 23 Απριλίου), αλλά έχετε ντεζαβαντάζ έδρας με τον Άρη και είστε 2-0 νίκες πίσω από την κανονική περίοδο. Μπορείτε να ανατρέψετε τα δεδομένα;

«Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Άρης έχει πολύ καλή ομάδα και έχει υπέρ του όσα περιγράψατε. Όμως και εμείς έχουμε πολύ καλή ομάδα. Οι αγώνες στα play-offs δεν είναι ίδιοι με αυτούς της κανονικής περιόδου. Ο Άρης έχει την απώλεια της ξένης του, που ήταν κομβική. Αν είμαστε σοβαρές και παρουσιαστούμε όπως πρέπει, έχοντας και την τύχη με το μέρος μας, πιστεύω ότι μπορούμε να παρουσιαστούμε πολύ ανταγωνιστικές. Η κατάσταση είναι σε βάρος μας, αλλά ως ομάδες είμαστε κοντά και όλα μπορεί να συμβούν».

-Βρίσκεσαι για μία σχεδόν 15ετία στα γήπεδα, αλλά δεν έχει αγωνιστεί στην Α1 Εθνική. Είναι αυτό ένα απωθημένο;

«Στόχος είναι και όχι απωθημένο. Όμως θα ήθελα να το ζήσω κάποια στιγμή και την εμπειρία της Α1 Εθνικής».

-Η επιστροφή στην Πάτρα αποτελεί προοπτική;

«Στο μέλλον θα ήθελα να επιστρέψω στην Πάτρα, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν είναι στα άμεσα σχέδια μου».

