Η απόφαση αυτή αφορά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, από τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τα γυμνάσια και λύκεια.

Για ποιο λόγο θα μείνουν κλειστά στις 3 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία της Αθήνας
27 Σεπ. 2025 11:04
Τα σχολεία της Αθήνας θα παραμείνουν κλειστά στις 3 Οκτωβρίου λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης, προσφέροντας στους μαθητές ένα ευχάριστο διάλειμμα από τα μαθήματα.

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί επίσημη αργία για τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο Αθηναίων, ενώ η σύμπτωση με ημέρα Παρασκευή δημιουργεί ένα τριήμερο ξεκούρασης για τους μαθητές και τους γονείς τους.

Αργία στα σχολεία της Αθήνας για τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη
Στις 3 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, τα σχολεία της Αθήνας θα είναι κλειστά λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, που είναι ο πολιούχος της πρωτεύουσας. Η απόφαση αυτή αφορά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, από τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τα γυμνάσια και λύκεια.

Ήδη, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν ενημερώσει τους γονείς για τη διακοπή των μαθημάτων, με σχετικές ανακοινώσεις που επισημαίνουν: «Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω της γιορτής του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό». Η ενημέρωση αυτή βοηθά στην ομαλή οργάνωση της ημέρας για οικογένειες και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τριήμερο ξεκούρασης για μαθητές και γονείς
Η συγκεκριμένη αργία, που πέφτει Παρασκευή, δίνει τη δυνατότητα για ένα ευνοϊκό τριήμερο χωρίς σχολικές υποχρεώσεις, προσφέροντας χρόνο ξεκούρασης και ανανέωσης. Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα6 Οκτωβρίου, συνεχίζοντας με το πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς.

Αυτή η διακοπή αποτελεί παράλληλα και μια ευκαιρία για τους γονείς να οργανώσουν καλύτερα τις οικογενειακές τους δραστηριότητες, καθώς δεν χρειάζεται να διαχειριστούν την καθημερινή σχολική ρουτίνα εκείνη την ημέρα.
