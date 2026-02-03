Για τον Θάνο, για τη ζωή: Αιμοδοσία στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου στην πλατεία Γεωργίου

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η Πάτρα τιμά τη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου με μια πράξη ζωής. Η καθιερωμένη αιμοδοσία «Για τον Θάνο» ξεκίνησε στην πλατεία Γεωργίου, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών σε αίμα, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους πολίτες.

03 Φεβ. 2026 11:58
Pelop News

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, η αιμοδοσία στη μνήμη του μεγάλου Πατρινού συνθέτη Θάνος Μικρούτσικος, μια δράση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς προσφοράς και αλληλεγγύης στην πόλη.

Η αιμοδοσία διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Υγείας – Πρόνοιας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – Μονάδα Αιμοληψίας του Πανεπιστημιακού Περιφερειακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς και την οικογένεια του Θάνου Μικρούτσικου. Η δράση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Στην έναρξη της αιμοδοσίας παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Απόστολος Αγγελής και η αντιδήμαρχος Υγείας – Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας τόσο σε συμβολικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο.

Η αιμοδοσία «Για τον Θάνο» πραγματοποιείται για έβδομη χρονιά και ο Δήμος Πατρέων καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην ομάδα «Για τον Θάνο», προσφέροντας αίμα για έναν ανοιχτό, πανανθρώπινο σύλλογο, χωρίς διακρίσεις, για όλους όσοι το έχουν ανάγκη – έναν σύλλογο ζωής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η φετινή διοργάνωση, καθώς οι ανάγκες σε αίμα είναι αυξημένες. Τον τελευταίο μήνα καταγράφεται σοβαρή έλλειψη στην περιοχή, με αποτέλεσμα ακόμη και την αναβολή μεταγγίσεων σε περισσότερους από 55 πάσχοντες από θαλασσαιμία.

Συγκινητική παραμένει και η παρακαταθήκη του ίδιου του Θάνου Μικρούτσικου, ο οποίος στην τελευταία του ανάρτηση το 2019, από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, είχε απευθύνει δημόσια έκκληση:
«Αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο χρειάστηκε πολλές φορές να κάνω μετάγγιση αίματος. Το ίδιο και οι άνθρωποι στους διπλανούς θαλάμους. Σκεφτόμουνα αντί για δώρο φέτος να δώσετε αίμα. Για τον Θ.Μ. Για κάποιον που το έχει ανάγκη. Αυτές τις γιορτές σκεφτείτε τους άλλους και γίνετε αιμοδότες».

Πρόγραμμα αιμοδοσίας

Δευτέρα 2/2: 10.00 – 13.00

Τρίτη 3/2: 10.00 – 13.00 & 17.30 – 20.30

Τετάρτη 4/2: 10.00 – 13.00

Πέμπτη 5/2: 10.00 – 13.00 & 17.30 – 20.30

Παρασκευή 6/2: 10.00 – 13.00 & 17.30 – 20.30

