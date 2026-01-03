Γιαννακόπουλος στους παίκτες του ΠΑΟ: Δύο μέρες πριν στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε παράπονα για τη ζωή τους εκτός γηπέδου και τους ανέφερε πως ξέρει ότι δύο ημέρες πριν από το ματς κάποιοι ήταν μεθυσμένοι.

Γιαννακόπουλος στους παίκτες του ΠΑΟ: Δύο μέρες πριν στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι
03 Ιαν. 2026 22:01
Pelop News

Δεν χαρίστηκε στους παίκτες του Παναθηναϊκού στην ομιλία του το Σάββατο, λίγες ώρες μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε παράπονα για τη ζωή τους εκτός γηπέδου και τους ανέφερε πως ξέρει ότι δύο ημέρες πριν από το ματς κάποιοι ήταν μεθυσμένοι.

«Στο παρελθόν ήμουν εξαιρετικά αυστηρός σε θέματα πειθαρχίας εξωαγωνιστικής δραστηριότητας. Ίσως ο πιο αυστηρός ιδιοκτήτης ευρωπαϊκής ομάδας σε τέτοια ζητήματα. Να ξέρετε κάτι… Υπάρχουν αγώνες που πρέπει να καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αποδεχθώ.

Ξέρω ποιος ήπιε, πόσο ήπιε και πότε ήπιε. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά αν και γνωρίζω τα πάντα. Δύο μέρες πριν και ξέρετε ποιοι είστε, στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι. Είναι δυνατόν; Όχι. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι από τιμωρητική διάθεση, αλλά γιατί πονάω γι’ αυτό.

Αφού δεν έχετε εσείς παράπονο, δεν θέλω να έχω ούτε εγώ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Μέτσολα: Η Βενεζουέλα θα είναι ελεύθερη, δεν αναγνωρίζουμε τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο
22:38 Πώς εντόπισαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο: Η πηγή της CIA στην Κυβέρνηση της Βενεζουέλας και η επικήρυξη
22:22 ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο
22:01 Γιαννακόπουλος στους παίκτες του ΠΑΟ: Δύο μέρες πριν στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι
21:50 ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα
21:38 Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών σε χώρο κράτησης στα Χανιά, τουλάχιστον 12 τραυματίες
21:26 Ρωσία, Κίνα και χώρες της ΕΕ αντιδρούν για τη σύλληψη Μαδούρο
21:14 Οι 5 απλές συνήθειες που προτείνουν οι ειδικοί του Χάρβαρντ για καλύτερη υγεία
21:01 Ντόναλντ Τραμπ: Θα εμπλακούμε ενεργά στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας
20:52 Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση
20:41 Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
20:32 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πέρασε «αέρας» με τρίποντο από τη Γλυφάδα
20:30 Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις λόγω φωτιάς
20:23 Σέρρες: Γυμνός με κομμένες τις φλέβες ο 45χρονος πυροσβέστης που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες
20:20 Ο Ερμής νίκησε απουσίες και Εσπερο
20:15 Ισχυρές βροχοπτώσεις στη δυτική Ελλάδα – Πάνω από 90 χιλιοστά στην Κρήνη Αιγιαλείας
20:11 Ήττα στην παράταση για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, πλήρωσε λάθη και τις 15 χαμένες βολές!
20:09 Παναγιώτα Βλαντή: «Προκαλούσε ζήλια και καχυποψία» – Τι είπε για τις δυσκολίες στα προσωπικά της
20:00 Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι στις γιορτές – 245 περιπτώσεις και λίγα πρόστιμα
19:49 Πέντε συλλήψεις από την Αστυνομία για επεισόδια έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ