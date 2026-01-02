Γιάννενα: Ενας 14χρονος στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο όχημα, για έκθεση

Γιάννενα: Ενας 14χρονος στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης
02 Ιαν. 2026 12:45
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 36χρονου πατέρα προχώρησαν οι αρχές ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μετά τη μεταφορά 14χρονου στο νοσοκομείο Ιωαννίνων λόγω χρήσης κοκαΐνης.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενημερώθηκε αργά το μεσημέρι για την εισαγωγή ανήλικου σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το παιδί είχε μεταφερθεί από τη μητέρα του.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου, όταν ο πατέρας του ανηλίκου βρισκόταν μαζί του σε αυτοκίνητο, παρουσία ακόμη ενός ατόμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 36χρονος έκανε χρήση κοκαΐνης και στη συνέχεια φέρεται να έδωσε τη συγκεκριμένη ουσία και στον γιο του.

Ο πατέρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο όχημα, για έκθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη χθες (1-1-2026) βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για έκθεση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες (1-1-2026) το μεσημέρι η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση από αυτόν της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη.

Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ (31-12-2025), ο συλληφθείς (πατέρας του ανηλίκου), βρισκόμενος με τον ανήλικο και τον συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:18 Η Ελλάδα δηλώνει ετοιμότητα για υποδοχή εγκαυματιών από το Κραν Μοντανά
13:10 Καματερό: Σύλληψη 21χρονου για αρπαγή και εκβίαση
13:08 Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: «Θα κόψουμε το χέρι σε όποιον παρέμβει»
13:00 Το ηφαίστειο «Αίτνα» βρυχάται, νέες εκρήξεις ΒΙΝΤΕΟ
12:53 Οι πρώτες μάχες του 2026 στην Α2 Εθνική, ξεχωρίζει το Παμβοχαϊκός-Ολυμπιάδα
12:45 Γιάννενα: Ενας 14χρονος στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης
12:38 ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε και άλλο το ποσοστό ανεργίας
12:30 Παναχαϊκή: Και δύο τέτοιους να πάρει, μια χαρά θα είναι…
12:23 Αργουν να ανοίξουν οι πίστες στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων
12:15 Χαμηλώνουν τα όρια, αυξάνονται τα πρόστιμα, τι δηλώνει ο διοικητής τη Τροχαίας Πατρών
12:07 Καρπενήσι: Ιδανική επιλογή για εορταστική απόδραση
11:59 Αιώνιοι φοιτητές: Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση διαγραφής, σβήστηκαν 308.605 άτομα
11:52 Ελβετία: Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, η στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:50 Η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας που κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία του 2025
11:49 Δείτε ποιος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου έκλεισε έναν αιώνα ζωής! ΒΙΝΤΕΟ
11:44 Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο λιμάνι του Βόλου
11:40 Γιος έστειλε τον πατέρα του στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο
11:36 Μίνι αθλητικό κέντρο στις εγκαταστάσεις του ΑΣΟ-Αυτοψία από Πελετίδη στις 8/1
11:29 Φονική πυρκαγιά – Ελβετία: 16χρονος Ιταλός το πρώτο ταυτοποιημένο θύμα, γονείς αναζητούν τα παιδιά τους ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
11:25 Θέμα χρόνου να ξεκινήσει η παραγωγή του… ιπταμένου αυτοκινήτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ