Γιάννενα: Ενας 14χρονος στο νοσοκομείο μετά από χρήση κοκαΐνης

Στη σύλληψη ενός 36χρονου πατέρα προχώρησαν οι αρχές ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, μετά τη μεταφορά 14χρονου στο νοσοκομείο Ιωαννίνων λόγω χρήσης κοκαΐνης.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ενημερώθηκε αργά το μεσημέρι για την εισαγωγή ανήλικου σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το παιδί είχε μεταφερθεί από τη μητέρα του.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου, όταν ο πατέρας του ανηλίκου βρισκόταν μαζί του σε αυτοκίνητο, παρουσία ακόμη ενός ατόμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 36χρονος έκανε χρήση κοκαΐνης και στη συνέχεια φέρεται να έδωσε τη συγκεκριμένη ουσία και στον γιο του.

Ο πατέρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο όχημα, για έκθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη χθες (1-1-2026) βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για έκθεση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες (1-1-2026) το μεσημέρι η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση από αυτόν της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη.

Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ (31-12-2025), ο συλληφθείς (πατέρας του ανηλίκου), βρισκόμενος με τον ανήλικο και τον συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.

