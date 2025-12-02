Γιάννινα: Συναγερμός με φωτιά σε διαμέρισμα, ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα κι ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα

02 Δεκ. 2025 17:53
Pelop News

Στα Γιάννινα συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το epiruspost.gr, φαίνεται να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από το διαμέρισμα 4ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δημητρίου Χατζή με αποτέλεσμα να ακολουθήσει κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα κι ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά μέχρι στιγμής είναι άγνωστα, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες παρά μόνο για υλικές ζημιές.

 

 

 

 

