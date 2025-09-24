Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του Blue Star Chios, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου

Αρχικά συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Chios» μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Όμως ακολούθως αφέθηκαν ελεύθεροι και η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ως εξής:

«Αναφορικά με το θάνατο 20χρονου ναυτικού εντός του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «BLUE STAR CHIOS» Ν.Π. 10883 στον Πειραιά, οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και αφέθησαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης».

Οι δύο τους κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα (ανθρωποκτονία από αμέλεια) και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο 20χρονος Τάσος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος Τάσος

O 20χρονος Τάσος άφησε την τελευταία του πνοή στο πλοίο μόλις 15 μέρες αφότου είχε ξεκινήσει το εκπαιδευτικό του ταξίδι. Ο νεαρός γεμάτος όνειρα και ελπίδες για μια καριέρα στη ναυτιλία, δεν πρόλαβε να κάνει το όραμα του πραγματικότητα. Ο 20χρονος συμμετείχε στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό του ταξίδι, στο πλαίσιο της φοίτησης του σε ναυτική σχολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο όταν φέρεται να άνοιξε η πόρτα, να εισήλθε, αλλά στη συνέχεια να εγκλωβίστηκε καθώς η πόρτα έκλεισε πάνω του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις θέλουν μέρος του ρουχισμού του να πιάστηκε στην πόρτα με αποτέλεσμα να μην προλάβει να απεμπλακεί προτού κλείσει η πόρτα.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στον Πειραιά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του.

Ο πόνος είναι αβάσταχτος για την οικογένεια που δεν μπορεί να πιστέψει πως ο γιος τους πριν λίγες εβδομάδες ξεκινούσε γεμάτος όνειρα και τώρα επιστρέφει νεκρός. Οι συνάδελφοί του δηλώνουν συγκλονισμένοι από το τραγικό περιστατικό καθώς όπως αναφέρουν ο νεαρός δόκιμος ναυτικός έδειχνε αφοσίωση και διάθεση να μάθει τη δουλειά.

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ έχει ενημερωθεί σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries – Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο από Πειραιά προς Ρόδο

Για τον θάνατο του 20χρονου δόκιμου ναυτικού εξέδωσε ανακοίνωση και η εταιρεία Blue Star Ferries, μέσω της οποίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού.

Παράλληλα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει πως το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Blue Star Ferries εκφράζουμε τη συντριβή και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας, δίπλα στην οποία βρισκόμαστε από την πρώτη στιγμή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη.

Αυτήν τη δύσκολη ώρα, όλοι μας στεκόμαστε επίσης, στο πλευρό των πληρωμάτων μας με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο δεν θα εκτελεστεί».

