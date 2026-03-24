Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης, η εγγύηση των 50.000 ευρώ και οι αυστηροί περιοριστικοί όροι

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι οι πίνακες του ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα του

Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης, η εγγύηση των 50.000 ευρώ και οι αυστηροί περιοριστικοί όροι
24 Μαρ. 2026 18:20
Pelop News

Μετά την απολογία του ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος σήμερα (24/4/2026), αλλά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, επιβλήθηκε η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, καταβολή εγγύησης 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Η ενασχόληση με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι οι πίνακες του ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα του.

Κατά την απολογία του, ο 63χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονταν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλαιά αντικείμενα που βρίσκονταν για δεκαετίες στις αποθήκες της οικογένειάς του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ούτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πλαστό έργο τέχνης, παρατημένα εδώ και δεκαετίες», φέρεται να ανέφερε.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη συνέχεια της απολογίας του, αμφισβήτησε τη διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένων έργων. «Η εξέταση έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από υπάλληλο πινακοθήκης, κάτι πρακτικά αδύνατο», υποστήριξε.

Ο γκαλερίστας επικαλέστηκε επίσης τα 35 χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο της τέχνης, αναφέροντας ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως δικαιολογημένα. «Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου», φέρεται να είπε.

Μάλιστα, και η συγκατηγορούμενη του, υπάλληλος της γκαλερί, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:42 Πάτρα: Ρομά εισέβαλλε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι!
20:31 Χειμώνας: Ο φετινός στην Αθήνα ήταν από τους πιο «ακραίους» των τελευταίων 130 ετών!
20:19 «Χρόνια Πολλά στην Ελλάδα! Χρόνια Πολλά στον Ελληνισμό!», η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για τη 25η Μαρτίου
20:11 Τραγωδία στην Κένυα: 88 νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από σφοδρές πλημμύρες, ΒΙΝΤΕΟ
20:02 Δ. Κουρέτας: Οι όροι δημιουργίας της αίθουσας δηλαδή καθίσματα , και χώροι για τους δικηγόρους, γονείς κλπ επιβλήθηκαν από το υπουργείο»
19:51 Akylas: «Αποθεώθηκε» με το «Ferto» σε Νορβηγία και Φινλανδία
19:41 Χεζμπολάχ: Κάλεσε τον Λίβανο να ανακαλέσει την απέλαση του Ιρανού πρέσβη τονίζοντας ότι είναι «αμαρτία»
19:31 Βρέθηκαν στη Βουλιαγμένη βατραχοπέδιλα, σκούτερ και φιάλη αναπνευστικής συσκευής. Ερευνάται αν ανήκουν στον 34χρονο δύτη, που αγνοείται
19:21 Έρχονται αλλαγές στη δίκη για τα Τέμπη: Face control και αυξημένες θέσεις στην αίθουσα
19:10 «Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα. Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω», αποκαλυπτικές συνομιλίες που καίνε τον Tiktoker
19:00 Τέχνη, ποίηση και Γεωπολιτική στην Πάτρα – Τανγκό και ζεϊμπέκικο
18:53 Για λάθος λόγους και πάλι στο επίκεντρο ο Νεϊμάρ
18:45 Μάρκος Σεφερλής: «Εισπράττω ένα τεράστιο κύμα αγάπης εδώ και 35 χρόνια»
18:41 Στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ: Τι θα κάνει όταν εκπνεύσει η νέα προθεσμία που έδωσε στο Ιράν; Όλα τα σενάρια
18:30 Μία Ευρώπη, μία αγορά έως το 2028, είναι ο στόχος της ΕΕ
18:29 Αλέξης Χαρίτσης: Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
18:20 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης, η εγγύηση των 50.000 ευρώ και οι αυστηροί περιοριστικοί όροι
18:15 Κουνούπια τέλος: Το φυτό με το έντονο άρωμα που λειτουργεί σαν φυσικό απωθητικό
18:08 Σλοβενία: Όριο 50 λίτρων την ημέρα στα καύσιμα για ιδιώτες οδηγούς
18:00 Ο Μητσοτάκης έρχεται στο Μεσολόγγι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ