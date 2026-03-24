Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Γιώργος Τσαγκαράκης, η εγγύηση των 50.000 ευρώ και οι αυστηροί περιοριστικοί όροι

Μετά την απολογία του ο Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος σήμερα (24/4/2026), αλλά με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, επιβλήθηκε η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, καταβολή εγγύησης 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Η ενασχόληση με τους πίνακες επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Τσαγκαράκης αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι οι πίνακες του ήταν παμπάλαια κειμήλια που ήταν εκεί από την εποχή του πατέρα του.

Κατά την απολογία του, ο 63χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονταν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλαιά αντικείμενα που βρίσκονταν για δεκαετίες στις αποθήκες της οικογένειάς του. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς, ούτε υπήρξε πρόθεση να πουληθεί πλαστό έργο τέχνης, παρατημένα εδώ και δεκαετίες», φέρεται να ανέφερε.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη συνέχεια της απολογίας του, αμφισβήτησε τη διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένων έργων. «Η εξέταση έγινε μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα από υπάλληλο πινακοθήκης, κάτι πρακτικά αδύνατο», υποστήριξε.

Ο γκαλερίστας επικαλέστηκε επίσης τα 35 χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο της τέχνης, αναφέροντας ότι τα οικονομικά του στοιχεία είναι απολύτως δικαιολογημένα. «Έχω τρία διαφορετικά καταστήματα και διασύρομαι στα κανάλια λόγω της επιτυχίας μου», φέρεται να είπε.

Μάλιστα, και η συγκατηγορούμενη του, υπάλληλος της γκαλερί, αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

