Αυτός είναι ο 36χρονος που είχε επιτεθεί σε 7 γυναίκες στον Πειραιά

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση

24 Μαρ. 2026 17:29
Pelop News

Από τις Αρχές δημοσιοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη 24.03.2026 τα στοιχεία του 36χρονου άνδρα που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά τουλάχιστον σε 7 γυναίκες στον Πειραιά.

Ο 36χρονος κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων στην περιοχή του Πειραιά, σκορπώντας τον τρόμο σε γυναίκες που τους επιτέθηκε σεξουαλικά.

Ο 36χρονος, Αιγύπτιος, συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 16.03.2026 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, όπου από την προανάκριση προέκυψε η εμπλοκή του σε σοβαρές υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων.

Ειδικότερα, ο 36χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, εντόπιζε κυρίως νεαρές γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, που κινούνταν με τα πόδια κοντά σε σταθμούς Μετρό στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στη συνέχεια προέβαινε σε θωπείες σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προσβάλλοντας βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους, ενώ σε μία περίπτωση αποπειράθηκε να βιάσει νεαρή κοπέλα. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 7.

Μετά από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες του κατηγορούμενου, καθώς και η ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος του.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

