Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι

24 Μαρ. 2026 16:33
Τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν ανήμερα της 25ης Μαρτίου κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Σύμφωνα με τον χάρτη βροχοπτώσεων του meteoam, λίγες ώρες αργότερα τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στα νησιά των Κυκλάδων οι βροχές θα εκδηλώνονται περίπου από τις 14:00 έως τις 15:00, ενώ στην Κρήτη βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα σημειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα Δωδεκάνησα, οι βροχές θα περιοριστούν έως το απόγευμα (15:00–16:00).

Άνεμοι και θαλάσσιες συνθήκες

Οι άνεμοι σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και κυρίως στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, με πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων μικρών πλοίων. Αντίθετα, στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Βόρεια ηπειρωτικά και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ο καιρός θα είναι ήπιος, με λίγες νεφώσεις και ψυχρότερη αίσθηση, χωρίς φαινόμενα.

Θερμοκρασίες

Η μέγιστη θερμοκρασία την Τετάρτη 25/3 θα φτάσει τους 17°C στην Αθήνα και τους 18°C στη Θεσσαλονίκη. Σταδιακή αλλαγή του καιρού αναμένεται την Παρασκευή 27/3, αρχικά από τα βορειοδυτικά, με χιονοπτώσεις να περιορίζονται σε ορεινά πάνω από 900–1.200 μέτρα.

Προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Αθήνα:

  • Πέμπτη 26/3: 19°C
  • Παρασκευή 27/3: 18°C
  • Σάββατο 28/3: 17°C
  • Κυριακή 29/3: 17–18°C

Θεσσαλονίκη:

  • Πέμπτη 26/3: 18–19°C
  • Παρασκευή 27/3: 16°C
  • Σάββατο 28/3: 15–16°C
  • Κυριακή 29/3: 16–17°C

Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι πρόκειται για τυπική μεταβολή του Μαρτίου, με καταιγίδες κυρίως στα Δυτικά, Βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, χωρίς λόγο ανησυχίας, ενώ οι βροχές στην Αττική θα είναι τοπικές και ασθενείς.

