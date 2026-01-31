Γιατί δεν είδες την αύξηση που περίμενες στον μισθό σου – Το λάθος με τα παιδιά στη μισθοδοσία

Απορίες και δυσαρέσκεια προκάλεσε σε χιλιάδες εργαζόμενους με παιδιά το γεγονός ότι, παρά τη νέα φορολογική κλίμακα, οι αυξήσεις που είδαν στα καθαρά τους ήταν μικρότερες από τις αναμενόμενες ή σχεδόν ανύπαρκτες. Η αιτία, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι κάποια αλλαγή στο μέτρο, αλλά η ελλιπής ή λανθασμένη δήλωση των εξαρτώμενων τέκνων στη μισθοδοσία.

Η νέα φορολογική κλίμακα μειώνει την παρακράτηση φόρου για όλους τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης, μέσω χαμηλότερων συντελεστών στα βασικά εισοδηματικά κλιμάκια. Έτσι, ακόμη και εργαζόμενοι χωρίς παιδιά βλέπουν μια μικρή αύξηση στα καθαρά τους, συνήθως της τάξης των 10 έως 20 ευρώ τον μήνα.

Για τους γονείς, ωστόσο, προβλέπονται επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες αυξάνουν αισθητά το τελικό όφελος. Όσο περισσότερα τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη και η διαφορά στον καθαρό μισθό. Στην πράξη, όμως, αν τα παιδιά δεν έχουν δηλωθεί σωστά στο λογιστήριο, το σύστημα αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως άτεκνο και εφαρμόζει μόνο τη γενική μείωση της παρακράτησης.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εργαζόμενου με δύο παιδιά και καθαρό μισθό περίπου 1.500 ευρώ. Με βάση τη νέα κλίμακα, θα έπρεπε να δει αύξηση 60 έως 70 ευρώ τον μήνα. Αν όμως στη μισθοδοσία εμφανίζεται χωρίς τέκνα, η αύξηση περιορίζεται στα 15 – 20 ευρώ. Αντίστοιχα, τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι εργαζόμενοι μπορεί να δικαιούνται αυξήσεις που ξεπερνούν τα 100 ευρώ μηνιαίως, οι οποίες όμως «χάνονται» αν δεν έχουν περαστεί σωστά τα στοιχεία τους.

Το πρώτο βήμα για όσους διαπιστώνουν μικρότερη αύξηση είναι να ζητήσουν αναλυτική βεβαίωση μισθοδοσίας. Εκεί φαίνονται ξεκάθαρα ο μικτός και ο καθαρός μισθός, οι κρατήσεις και το ύψος της παρακράτησης φόρου, ώστε να γίνει σύγκριση με προηγούμενους μήνες και να διαπιστωθεί αν εφαρμόστηκε πλήρως η νέα κλίμακα.

Αν προκύψει ότι έχει ενσωματωθεί μόνο η γενική μείωση και όχι οι οικογενειακές ελαφρύνσεις, τότε απαιτείται έλεγχος των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του το λογιστήριο. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα εξαρτώμενα τέκνα έχουν δηλωθεί σωστά και, αν χρειάζεται, να προσκομίσει δικαιολογητικά όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Ακόμη και αν η διόρθωση γίνει με καθυστέρηση, το όφελος δεν χάνεται. Η παρακράτηση υπολογίζεται σε ετήσια βάση, οπότε τα επιπλέον ποσά κατανέμονται στους επόμενους μήνες ή συμψηφίζονται με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Με λίγα λόγια, αν η αύξηση στον μισθό δεν ανταποκρίνεται σε όσα περίμενες, αξίζει ένας απλός έλεγχος στα στοιχεία της μισθοδοσίας – γιατί συχνά το πρόβλημα δεν είναι ο φόρος, αλλά το ότι το σύστημα… δεν «βλέπει» τα παιδιά.

