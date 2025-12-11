Γιατί η Αθήνα είναι από τις πιο θερμές πόλεις του πλανήτη!

Είναι δεδομένο και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ήλιος αποτελεί τη βασική πηγή ενέργειας για τη Γη, όμως η έντασή του δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στον πλανήτη.

Ενώ πόλεις με εύκρατο κλίμα, όπως το Σαν Ντιέγκο και το Σίδνεϊ, σπάνια καταγράφουν θερμοκρασίες πάνω από 26,6°C, άλλες περιοχές βιώνουν συστηματικά ακραία ζέστη. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), θερμοκρασίες άνω των 35°C θεωρούνται ακραίες. Κι όμως, υπάρχουν μέρη –ακόμη και κατοικημένα εδώ και χιλιάδες χρόνια– που μαθαίνουν να ζουν με αυτή τη συνθήκη.

Στην έρημο Λουτ, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες επιφάνειας έως 70,7°C, οι υψηλότερες στη Γη, σύμφωνα με τη NASA. Μπορεί οι πιο ακραίες τοποθεσίες να είναι ακατοίκητες, ωστόσο σε πολλά άλλα σημεία του κόσμου άνθρωποι ζουν εδώ και αιώνες σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που δοκιμάζουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Αθήνα, Ελλάδα – Μία από τις πιο ζεστές κατοικημένες πόλεις

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα worldatlas, η Αθήνα, με ιστορία άνω των 3.400 ετών και μεσογειακό κλίμα, θεωρείται σήμερα μία από τις πιο θερμές κατοικημένες πόλεις του πλανήτη. Οι καυτοί, ξηροί καλοκαιρινοί μήνες συχνά φέρνουν θερμοκρασίες πολύ πάνω από 37,8°C. Μέχρι το 2021, η ελληνική πρωτεύουσα κατείχε το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας στην Ευρώπη, με 48°C που καταγράφηκαν το 1977, πριν αυτό σπάσει στη Σικελία το 2021 με 48,8°C.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, η έλλειψη πρασίνου, η πυκνή δόμηση και ο μεγάλος πληθυσμός συμβάλλουν στη θερμική επιβάρυνση. Επιπλέον, την πόλη επισκέπτονται περίπου 10 εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο, επιτείνοντας το φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά, ο Σαρωνικός μετριάζει τις θερμοκρασίες στα νότια προάστια, ενώ το μελτέμι συχνά προσφέρει ανακούφιση.

Ίντιο, Καλιφόρνια – Θερμοκρασίες έως 49,4°C

Στην έρημο Κοιλάδα Κοατσέλα, η πόλη Ίντιο των 89.000 κατοίκων καταγράφει θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους 49,4°C, ενώ για μήνες το θερμόμετρο ξεπερνά τους 37,8°C. Παρά τη ζέστη, παραμένει δημοφιλής προορισμός χάρη στα διάσημα φεστιβάλ, όπως το Coachella.

Φοίνιξ, Αριζόνα – Η πιο ζεστή πόλη των ΗΠΑ

Το Φοίνιξ βρίσκεται στη ζώνη της ερήμου Σονορά και συχνά γίνεται σχεδόν αβίωτο τους καλοκαιρινούς μήνες, με συνεχόμενες ημέρες πάνω από 43°C. Το 2023 καταγράφηκε σειρά 31 ημερών με θερμοκρασίες άνω των 43,4°C, ενώ το 2024 σημειώθηκαν 113 συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από 37,8°C. Παρ’ όλα αυτά, η πόλη φιλοξενεί πάνω από 1,5 εκατ. κατοίκους.

Τζιζάν, Σαουδική Αραβία – Ζέστη πάνω από 30°C όλο τον χρόνο

Στο νοτιοδυτικό άκρο της Σαουδικής Αραβίας, η Τζιζάν βιώνει θερμοκρασίες που σπάνια πέφτουν κάτω από τους 22°C, ακόμη και τον χειμώνα. Το καλοκαίρι, η ζέστη ξεπερνά συχνά τους 35°C, ενώ η υγρασία και οι αμμοθύελλες είναι συχνό φαινόμενο.

Σρι Γκανγκαναγκάρ, Ινδία – Θερμοκρασίες έως 48,9°C

Στο Ρατζαστάν, η πόλη Σρι Γκανγκαναγκάρ καταγράφει ακραίες θερμοκρασίες, με τις πιο ζεστές ημέρες να αγγίζουν τους 48,9°C. Παρά τις δυσκολίες, η περιοχή έχει μετατραπεί σε αγροτικό κέντρο χάρη στο κανάλι Ιντίρα Γκάντι.

Ντόχα, Κατάρ – Καλοκαίρια πάνω από τους 45°C

Η Ντόχα, με κλίμα ερήμου, ζει σχεδόν μόνιμα σε υψηλές θερμοκρασίες. Από τον Μάιο, ο υδράργυρος ξεπερνά τους 37,8°C, ενώ οι πιο ζεστές ημέρες ξεπερνούν τους 45°C. Παρ’ όλα αυτά, η πόλη παραμένει τουριστικό και οικονομικό κέντρο με πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Ντάργουιν, Αυστραλία – Ζέστη και υγρασία με ελάχιστες μεταβολές

Η πόλη Ντάργουιν, με 139.000 κατοίκους, έχει κλίμα τροπικής σαβάνας με θερμοκρασίες που σπάνια πέφτουν κάτω από 30°C. Οι μήνες της υγρής περιόδου συνδυάζουν υψηλές θερμοκρασίες, έντονη υγρασία και συχνές καταιγίδες.

