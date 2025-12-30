Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο

Η Τέιλορ Σουίφτ  την ευχαρίστησε που δουλεύει τα Χριστούγεννα.

Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο
30 Δεκ. 2025 21:00
Pelop News

Mια διαίτερα συγκηνητική στιγμή είχε με την Τέιλορ Σουίφτ, ανήμερα των Χριστουγέννων, υπάλληλος του Άροουχεντ Στέιντιουμ στο Κάνσας Σίτι.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, αφού βρέθηκε στο γήπεδο για να στηρίξει τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι, και τους Kansas City Chiefs, προχώρησε στη συνέχεια σε γενναιόδωρη χειρονομία, μοιράζοντας φιλοδωρήματα στους υπαλλήλους.

Η Ρόμπιν, η οποία εργαζόταν στο Άροουχεντ τα Χριστούγεννα αποκάλυψε την εμπειρία της μέσω ανάρτησης στο Facebook σε μια ομάδα που ονομάζεται «Taylor Swift’s Vault». Όπως περιέγραψε βρισκόταν στο πόστο της ολοκληρώνοντας τις εκκρεμότητες της σεζόν. Είδε πρώτα την μητέρα του αθλητή, Ντόνα Κέλσι και στη συνέχεια το διάσημο ζευγάρι. Η σταρ σε ιδιαίτερα εορταστική διάθεση, «έτρεχε προς όλους μοιράζοντας ευχές», ενώ όταν την πλησίασε της είπε: «Σε ευχαριστώ πολύ που δουλεύεις τα Χριστούγεννα, σε παρακαλώ πάρε αυτό».

«Και οι δύο ήταν χαμογελαστοί και δεν σταματούσαν να μας ευχαριστούν», θυμάται η Ρόμπιν. Παραδεχόμενη πως η έκπληξη ήταν τόσο μεγάλη που «το μυαλό της σταμάτησε», κατάφερε τελικά να ανταποδώσει τις ευχές. Μόλις το διάσημο ζευγάρι έφυγε, η υπάλληλος είπε πως «σταμάτησε για να κοιτάξει τι κρατούσε στο χέρι της… 600 δολάρια».

«Ήταν ολόκληρος ο μισθός μου για δύο εβδομάδες», ανέφερε η Ρόμπιν, προσθέτοντας: «Mόλις είχα ξοδέψει τόσα χρήματα για δώρα 8 παιδιών. Άρχισα αμέσως να κλαίω. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν μου πήγαινε η καρδιά να τα χαλάσω. Έτσι, έβαλα ένα από τα χαρτονομίσματα σε κορνίζα. Μέχρι στιγμής δεν έχω ξοδέψει ούτε σεντ».

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Ρόμπιν έγραψε: «Η Τέιλορ και ο Τράβις είναι υπέροχοι και ευγενικοί άνθρωποι. Είναι πέρα για πέρα αληθινό, είναι απίστευτοι και πολύ καλόκαρδοι άνθρωποι. Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια μου Πολλά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο
20:55 Η Ρωσία μεταφέρει πυραύλους μετά την φερόμενή επίθεση στον Πούτιν
20:50 Ολλανδία: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επίθεση
20:44 Χαμόγελα και ευχές στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Παναιγιάλειου
20:38 Η ποινή της ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Ατρόμητος – Αχαϊκή
20:35 Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»
20:26 Tο μήνυμα της Γκιλφόιλ για το 2026, τι είπε για την Ελλάδα
20:17 Περιστέρι: Βασιλόπιτα για το Γκίνες, ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
20:08 Επίσημη η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ
20:00 Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ
19:51 Στοκχόλμη: Ατύχημα με λεωφορείο, 17 τραυματίες
19:44 Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο
19:34 Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»
19:25 Γεωργιάδης: «Κλείνουμε την χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ»
19:17 Νέες κλήσεις πατρινών για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Κ18
19:08 Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα με ριφιφί-Δείτε το ποσό που «πέταξε» ΒΙΝΤΕΟ
19:00 H αιτία που ο Τραμπ πολεμά την Ευρώπη
18:53 Επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα, αλλά λείπουν οι σκιέρ
18:45 Κινήσεις η Παναχαϊκή με αίσθηση «what if…»
18:36 Ροβανιέμι: Το όνειρο κάθε παιδιού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ