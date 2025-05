Γιατί και σε ποια διάψευση προχώρησε ο στρατός του Ισραήλ

Σε διάψευση προχώρησε ο στρατός του Ισραήλ σήμερα (28/5) ότι άνοιξε χθες (27/5) πυρ εναντίον του πλήθους των Παλαιστινίων που είχε συγκεντρωθεί για να παραλάβει ανθρωπιστική βοήθεια την οποία διένειμε ιδιωτική εταιρεία στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά τις κατηγορίες που διατύπωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ ο οποίος έκανε λόγο για πολλούς τραυματίες από σφαίρες.

«Ελέγχουμε τις πληροφορίες του ΟΗΕ. Μέχρι την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε καμία πληροφορία για το θέμα», δήλωσε στο AFP ο συνταγματάρχης Ολιβιέρ Ράφοβιτς, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ισραηλινοί στρατιώτες «έριξαν προειδοποιητικά πυρά στον αέρα στην περιοχή έξω» από το κέντρο που διαχειρίζεται το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) «και σε καμία περίπτωση προς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

