«Γιατί μου σκότωσαν το παιδί;» – Σοκαριστικές αποκαλύψεις πατέρα για την 19χρονη Μυρτώ πριν το τελευταίο αντίο

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς θα τελεστεί την Παρασκευή στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, όπου συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή κατέδειξε ανακοπή καρδιάς.

Ο πατέρας της Μυρτώς, σε δηλώσεις του λίγες ώρες πριν από την κηδεία, ανέφερε ότι η κόρη του δεχόταν σεξουαλικές παρενοχλήσεις και ότι, επειδή δεν υποχωρούσε, της στήθηκε παγίδα μέσω γνωριμίας στο Facebook. Όπως είπε, η Μυρτώ γνώρισε έναν νεαρό από το ίδιο χωριό μέσω του κοινωνικού δικτύου, ο οποίος φέρεται να την προσκάλεσε στην Κεφαλονιά.

«Ένα μπουμπούκι είχατε μπροστά σας… Γιατί μου το σκότωσαν το παιδί;», τόνισε ο πατέρας, εκφράζοντας την οδύνη του και ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της. Από την πλευρά της, η μητέρα της 19χρονης δήλωσε ότι θα μεταβεί μαζί με την κόρη της στην αστυνομία, προσθέτοντας: «Εγώ μαζί με το παιδί μου θα πάω».

Σε ανώνυμη καταγγελία σε δημοσιογράφους, φίλη της Μυρτώς υποστήριξε ότι η 19χρονη είχε γνωρίσει τον 23χρονο πριν από περίπου τρεις μήνες μέσω διαδικτύου και εξέφρασε την πεποίθηση ότι της είχε στηθεί παγίδα «για να την προωθήσει σε πορνεία». Όπως ανέφερε, η Μυρτώ ήταν πολύ εμφανίσιμη και αρχικά είχε «κοροϊδέψει» τον νεαρό, ο οποίος φέρεται να την είχε απειλήσει.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 22, 23 και 26 ετών. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις νεαροί βρίσκονταν μαζί με την 19χρονη τις κρίσιμες ώρες και την εγκατέλειψαν χωρίς τις αισθήσεις της σε πλατεία του Αργοστολίου, μετά από χρήση κοκαΐνης.

Κατά την αυτοψία στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου είχε διαμείνει η Μυρτώ, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο κρεβάτι και σε πετσέτες, τμήματα τεχνητών βλεφαρίδων, καθώς και άλλα ευρήματα στο μπάνιο, τα οποία έχουν συλλεχθεί για εργαστηριακή εξέταση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 19χρονη μετέβη στο ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μαζί με τον 23χρονο. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο νεαρός φέρεται να της πρότεινε χρήση κοκαΐνης. Στη συνέχεια κάλεσε τον 26χρονο, ο οποίος έφερε την ουσία και έκανε χρήση μαζί τους. Μετά από μία ώρα ο 26χρονος αποχώρησε και επέστρεψε με νέα ποσότητα, συνοδευόμενος αυτή τη φορά και από τον 22χρονο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η Μυρτώ έχασε τις αισθήσεις της. Οι τρεις νεαροί φέρονται να τη μετέφεραν στην πλατεία και να την άφησαν εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

