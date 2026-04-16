Κατεβάστε το δάχτυλο και βγάλτε τον σκασμό

Αυτό που συνέβη με την 19χρονη Μυρτώ στην Κεφαλονιά νιώθω να με βαραίνει ακόμα. Με τον άδικο χαμό της, αλλά και όλα όσα ακολούθησαν. Ξαφνικά γίναμε βράχοι ηθικής, τέλειοι γονείς και τι πιο εύκολο από το να σηκώσουμε το δάχτυλο και να ψάχνουμε ενόχους.

Οταν κατηγορούμε κάποιον άλλον είναι σαν να θέλουμε να καθησυχάσουμε τον εαυτό μας ότι δεν θα συμβεί σε εμάς, ότι το ελέγχουμε, ότι εμείς μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας ασφαλή.

Μια χαρά είναι αυτές οι σκέψεις αν μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, μόνο που ο κόσμος λειτουργεί εντελώς διαφορετικά. Τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μέσα σε μια γυάλα, αλλά σε έναν κόσμο, που αλλάζει πολύ γρήγορα, με άπειρα ερεθίσματα και επιλογές, με κινδύνους και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Και πρέπει να παραδεχθούμε πως δύο είναι οι λόγοι που εμείς είμαστε ακόμα εδώ και η Μυρτώ δεν είναι. Ο πρώτος είναι πως Ισως στα 19 μας να είχαμε το ένστικτο να φεύγουμε από κάπου που δεν νιώθουμε καλά, ή να είχαμε το θάρρος να ζητήσουμε βοήθεια.

Ο δεύτερος είναι πως ήμασταν πολύ τυχεροί. Μέσα στις τόσες ανώριμες αποφάσεις που πήραμε, στις λάθος επιλογές, στις λάθος παρέες, σταθήκαμε τυχεροί και είμαστε σήμερα εδώ. Στα 19 είμαστε ενήλικοι, αλλά δεν είμαστε ώριμοι.

Τι μπορούμε να κάνουμε; Να αποδεχθούμε πως δεν γίνεται να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν κάνουν ποτέ λάθη. Μπορούμε όμως να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν θα φοβούνται να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια, να εκφράζουν τη δική τους αλήθεια, να αισθάνονται αποδοχή και ασφάλεια μέσα στην οικογένειά τους.

Διαβάστε επίσης: Κεφαλονιά – Θάνατος 19χρονης Μυρτούς: Τι βρήκαν οι Αρχές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχους και πετσέτες

Οταν το παιδί γνωρίζει πως το «είμαι εδώ για σένα» εμπεριέχει αγάπη, αποδοχή, αγκαλιά, εμπιστοσύνη αντί για επίκριση, ενοχή, κατηγορία, χτίζεται μια σχέση.. Ολα κρίνονται σε ένα δευτερόλεπτο. Στο αν θα εμπιστευτούν τη φωνή που του λέει «φύγε», στο αν θα πουν «όχι» χωρίς να φοβηθούν, βοηθώντας εκτός από τον εαυτό τους και άλλα παιδιά στην παρέα να ξεφύγουν από δυσάρεστες καταστάσεις. Σημασία έχει να προετοιμάσουμε καλύτερα τα παιδιά για έναν κόσμο, όπως πραγματικά είναι και όχι να φοβηθούμε περισσότερο.

Αντιλαμβάνομαι τις αγωνίες των γονιών. Πολλές φορές μας ξεπερνούν οι εξελίξεις, ο ρυθμός της ζωής, οι ατελείωτες ώρες που λείπουμε, με αποτέλεσμα τα παιδιά να στρέφονται στις οθόνες και να προσπαθούν να καλυφθούν online. Πρέπει να βρούμε χρόνο να είμαστε εκεί, με επιμονή και εμπιστοσύνη, χτίζοντας σχέσεις επικοινωνίας και όχι τοίχους μεταξύ μας.

Και να ευχηθούμε ότι όλα αυτά θα συνοδεύονται και από τύχη. Θα χρειαστεί…

