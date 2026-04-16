Κεφαλονιά – Θάνατος 19χρονης Μυρτούς: Τι βρήκαν οι Αρχές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχους και πετσέτες

Σημαντικά στοιχεία που μπορεί να φωτίσουν τις τελευταίες ώρες της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά έχουν ήδη συλλέξει οι Αρχές από το δωμάτιο ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, όπου η νεαρή βρισκόταν πριν εγκαταλειφθεί σε πλατεία της πόλης χωρίς τις αισθήσεις της. Τα ευρήματα από την αυτοψία θεωρούνται κρίσιμα για την προανάκριση, καθώς ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στον χώρο και με ποια αλληλουχία εξελίχθηκαν τα γεγονότα.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 22, 23 και 26 ετών, καθώς έχει επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονταν μαζί με τη 19χρονη τις ώρες που προηγήθηκαν. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας, οι τρεις νεαροί φέρονται να την άφησαν αναίσθητη στην πλατεία του Αργοστολίου, ενώ είχαν προηγηθεί χρήση κοκαΐνης και κινήσεις που πλέον εξετάζονται βήμα-βήμα από τις Αρχές.

Τι βρέθηκε μέσα στο δωμάτιο

Κατά την αυτοψία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και στο μπάνιο. Πάνω στο κρεβάτι βρέθηκαν τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες, αλλά και δύο κηλίδες αίματος. Επιπλέον, στο τραπέζι του δωματίου υπήρχε λευκή πετσέτα με ακόμη μία κηλίδα, στοιχείο που επίσης καταγράφηκε και συλλέχθηκε.

Αντίστοιχα ευρήματα καταγράφηκαν και στο μπάνιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε κηλίδα αίματος σε πετσέτα, καθώς και κηλίδα στον τοίχο, στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά. Οι Αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα ίχνη, καθώς η ανάλυσή τους μπορεί να αποσαφηνίσει πλευρές της υπόθεσης που μέχρι τώρα παραμένουν θολές.

Οι τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 19χρονη είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας μαζί με τον 23χρονο φίλο της. Αργότερα φέρεται να έγινε χρήση κοκαΐνης, αρχικά από τον ίδιο και τη νεαρή, ενώ στη συνέχεια στο δωμάτιο κλήθηκε και ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να έφερε την ουσία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποχώρησε και επέστρεψε εκ νέου με νέα ποσότητα, αυτή τη φορά μαζί με τον 22χρονο.

Από εκείνο το σημείο και μετά η κατάσταση της 19χρονης φέρεται να επιδεινώθηκε δραματικά. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο δωμάτιο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αναίσθητη έξω από το ξενοδοχείο. Βίντεο και μαρτυρίες που έχουν ήδη αξιοποιηθεί από τις Αρχές καταγράφουν την προσπάθεια μεταφοράς της, ενώ η έρευνα εξετάζει τόσο τις ακριβείς κινήσεις των τριών συλληφθέντων όσο και τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να φτάσει η νεαρή στο σημείο όπου τελικά εγκαταλείφθηκε.

Το βάρος πλέον στις εργαστηριακές εξετάσεις

Τα ίχνη που βρέθηκαν στο δωμάτιο έχουν ήδη συλλεχθεί και αναμένεται να περάσουν από εργαστηριακό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί με σαφήνεια η προέλευσή τους και να συνδεθούν, όπου είναι δυνατόν, με τα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο. Παράλληλα, οι καταθέσεις, τα ψηφιακά δεδομένα και το υλικό από κάμερες ασφαλείας μπαίνουν στο ίδιο πλέγμα αξιολόγησης, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα τελευταία λεπτά πριν από την τραγική κατάληξη.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο σοκ, όχι μόνο για το τέλος της 19χρονης, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξελίχθηκαν τα γεγονότα γύρω της. Το βάρος πλέον πέφτει στα αποτελέσματα των εξετάσεων και στο κατά πόσο τα ευρήματα από το δωμάτιο θα δώσουν τις απαντήσεις που λείπουν για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

