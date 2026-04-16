Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Τα κενά στον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τις αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως ένα θολό περιστατικό εντοπισμού μιας αναίσθητης κοπέλας, εξελίσσεται σε μια σκοτεινή ποινική υπόθεση, με τις αρχές να εστιάζουν στη συμπεριφορά των τριών νεαρών που συνόδευαν την άτυχη κοπέλα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις συλληφθέντες, ηλικίας 22, 23 και 26 ετών, φέρονται να «σκηνοθέτησαν» την εγκατάλειψη της 19χρονης, προσποιούμενοι αρχικά πως δεν είχαν καμία σχέση μαζί της. Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη σοκαριστική μεταφορά της κοπέλας από δωμάτιο ξενοδοχείου προς το σημείο όπου τελικά την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Παρά την κρισιμότητα της κατάστασής της, οι νεαροί την άφησαν χωρίς να δώσουν σαφείς πληροφορίες για την ταυτότητά της ή το τι είχε προηγηθεί.

Δείτε ακόμα: Σοκαριστικό βίντεο από Κεφαλονιά: Ο 26χρονος αρσιβαρίστας κρατάει λιπόθυμη τη 19χρονη και την αφήνει στο παγκάκι

Οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων αναφέρουν πως είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όταν η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της, αντί για άμεση κινητοποίηση, ακολούθησε μια σειρά ενεργειών που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως «θέατρο». Είναι χαρακτηριστικό πως η ταυτοποίησή τους έγινε δυνατή χάρη σε μηνύματα SMS που έστειλαν σε φίλη της κοπέλας αφού την είχαν εγκαταλείψει, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία στα ίχνη τους.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατος προήλθε από ανακοπή καρδιάς, χωρίς να διαπιστωθούν εξωτερικά τραύματα. Ωστόσο, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της ανακοπής.

Διαβάστε επίσης: Κεφαλονιά: Από ανακοπή ο θάνατος της 19χρονης – Αναμένονται οι τοξικολογικές

Ο σύντροφος της 19χρονης, σε κατάσταση σοκ, αφήνει αιχμές για την καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας, διερωτώμενος ποια θα ήταν η έκβαση αν η μεταφορά στο νοσοκομείο είχε γίνει νωρίτερα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας 26χρονος, γνωστός στην τοπική κοινωνία λόγω της ενασχόλησής του με τον αθλητισμό, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν πλέον τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση τελούμενης διά παραλείψεως και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

Νέες καταγγελίες για τους συλλήφθέντες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών και ο 23χρονος είχαν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν τόσο για κατοχή όσο και για διακίνηση κοκαΐνης. Το καλοκαίρι του 2025, μάλιστα, αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει ειδική επιχείρηση στην Κεφαλονιά στοχεύοντας σε πρόσωπα που θεωρούνταν κεντρικά σε κυκλώματα παρανομίας, με τους δύο νεαρούς να βρίσκονται ψηλά στη λίστα.

Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως περιλαμβάνουν κατάθεση γυναίκας η οποία ισχυρίζεται ότι τον Αύγουστο του 2022 ο 26χρονος της έριξε χάπι βιασμού στο ποτό της σε μαγαζί στο Αργοστόλι. Η γυναίκα, η οποία σήμερα είναι μητέρα, περιέγραψε ότι ενώ καθόταν στο μπαρ και συνομίλησε μαζί του, ζαλίστηκε έντονα μετά το δεύτερο ποτό και λιποθύμησε. Ξύπνησε στο σπίτι της χωρίς να θυμάται τίποτα. Δεν είχε προχωρήσει τότε σε καταγγελία, αλλά αποφάσισε να το κάνει τώρα, μετά τον θάνατο της Μυρτούς, καθώς όπως είπε «καταλαβαίνει τον πόνο της μητέρας της».

Η ίδια ανέφερε ότι υπάρχουν και άλλες κοπέλες που πήγαν στην Ασφάλεια Αργοστολίου και κατέθεσαν παρόμοια περιστατικά, αφού θορυβήθηκαν από την υπόθεση της 19χρονης.

Στην κατάθεσή του, ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς υποστήριξε ότι η νεαρή ζήτησε ναρκωτικά, τα οποία προμήθευσε ο 26χρονος. Όταν η Μυρτώ παρουσίασε σπασμούς και αδιαθεσία, ο ίδιος ήθελε να καλέσει ασθενοφόρο, αλλά οι άλλοι δύο αρνήθηκαν για να μην εμπλακούν. Στη συνέχεια, ο 26χρονος μετέφερε την αναίσθητη κοπέλα έξω από το ξενοδοχείο και την άφησε σε πλατεία, ενώ ο 23χρονος πήγε αργότερα στο νοσοκομείο για να αφήσει το κινητό της.

Φίλη της 19χρονης, μιλώντας σε εκπομπή του ΑΝΤ1, περιέγραψε ότι η Μυρτώ δεν είχε σχέση με ουσίες και ότι πιθανότατα την προσέγγισαν σε νυχτερινό χώρο ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η μαρτυρία της αναφέρει επαναλαμβανόμενες πρακτικές ομάδας ατόμων σε μαγαζιά, όπου προσεγγίζονταν κοπέλες με μειωμένη αντίληψη και τους γίνονταν προτάσεις για μετάβαση σε άλλα σημεία.

