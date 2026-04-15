Κεφαλονιά: Από ανακοπή ο θάνατος της 19χρονης – Αναμένονται οι τοξικολογικές

Από ανακοπή καρδιάς προήλθε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 19χρονης στην Κεφαλονιά, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Το νέο δεδομένο από τη νεκροψία-νεκροτομή φωτίζει το ιατρικό σκέλος της υπόθεσης, χωρίς όμως να κλείνει το βασικό ερώτημα για το τι ακριβώς προκάλεσε την ανακοπή. Η απάντηση πλέον μετατίθεται στις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες αναμένεται να προκύψει αν υπήρξε εμπλοκή ουσιών και ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εστιάζουν τόσο στα αίτια του θανάτου όσο και στις ενέργειες των τριών νεαρών που βρίσκονταν μαζί της τις τελευταίες ώρες πριν εντοπιστεί αναίσθητη. Οι τρεις έχουν ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το στοιχείο που απομένει να διευκρινιστεί είναι αν η ανακοπή συνδέεται με χρήση ουσιών, όπως εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά σενάρια που ερευνώνται, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει οριστική επιβεβαίωση. Γι’ αυτό και το βάρος πέφτει πλέον στις εργαστηριακές αναλύσεις, που θα κρίνουν ποια ήταν η πραγματική αιτία του μοιραίου.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ξενοδοχείο και την περιοχή όπου βρέθηκε η κοπέλα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κινήσεις και τις πράξεις όσων ήταν μαζί της. Το νέο ιατροδικαστικό εύρημα δίνει ένα πρώτο σαφές συμπέρασμα για τον μηχανισμό του θανάτου, αλλά όχι ακόμη την τελική εξήγηση για το τι τον προκάλεσε.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ “ΤΡΕΙΣ”

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ αναφέρει: “Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή”.

