Σοκαριστικό βίντεο από Κεφαλονιά: Ο 26χρονος αρσιβαρίστας κρατάει λιπόθυμη τη 19χρονη και την αφήνει στο παγκάκι

Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Η νεαρή κοπέλα άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τρίτης (14 Απριλίου 2026) σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, μετά από πνευμονικό οίδημα που προκλήθηκε από χρήση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου ήταν πνευμονικό οίδημα που οδήγησε σε ανακοπή καρδιάς. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις νεαροί άνδρες που βρίσκονταν μαζί με την 19χρονη το μοιραίο βράδυ: ένας 23χρονος, στενός φίλος της Μυρτούς, ένας 26χρονος πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών και ένας 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι αποτυπώνει τα κρίσιμα λεπτά της υπόθεσης. Η Μυρτώ μπαίνει στο δωμάτιο του πρώτου ορόφου μαζί με τον 23χρονο φίλο της για να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Λίγη ώρα αργότερα εισέρχονται στο δωμάτιο και οι άλλοι δύο.

Στο πιο σοκαριστικό πλάνο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο 26χρονος αρσιβαρίστας φαίνεται να κρατάει στα χέρια του την 19χρονη Μυρτώ, η οποία είναι λιπόθυμη, και να την μεταφέρει έξω από το ξενοδοχείο. Μαζί του βρίσκεται ο 22χρονος. Οι δύο άνδρες μεταφέρουν την κοπέλα στο κοντινό παρκάκι της πλατείας και την αφήνουν εκεί, ενώ εκείνη χαροπαλεύει.





Σύμφωνα με την κατάθεση του 23χρονου, γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα η Μυρτώ παρουσίασε έντονη αδιαθεσία. Ο 26χρονος την πήρε αγκαλιά και μαζί με τον 22χρονο την μετέφεραν έξω. Αμέσως μετά κάλεσαν τον ΕΚΑΒ και αποχώρησαν από το σημείο. Η 19χρονη μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο Αργοστολίου, όπου όμως στις 05:15 κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Ο 23χρονος παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μέχρι τις 5:15, προκειμένου – όπως υποστηρίζει – να καθαρίσει τον χώρο από ναρκωτικές ουσίες και άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία. Στη συνέχεια αποχώρησε φορώντας άσπρο φούτερ με κουκούλα. Πήρε μαζί του και το κινητό της Μυρτούς, το οποίο αργότερα παραδέχθηκε ότι είχε κρύψει σε καφετέρια κοντά στα ΚΤΕΛ του νησιού.

Οι τρεις νεαροί έχουν συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

