Κεφαλονιά: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες του πατέρα της 19χρονης

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς από τον αιφνίδιο θάνατο μιας 19χρονης κοπέλας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου τα ξημερώματα της Τρίτης του Πάσχα. Οι Αρχές διερευνούν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένονται εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος της 19χρονης προήλθε από ανακοπή καρδιάς. Η απάντηση στο ερώτημα για το τι ακριβώς προκάλεσε την ανακοπή μετατίθεται στις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες αναμένεται να προκύψει αν υπήρξε εμπλοκή ουσιών και ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Οι ισχυρισμοί της οικογένειας

Ο πατέρας του θύματος, σε δηλώσεις του, περιέγραψε την κόρη του ως ένα παιδί χαμηλών τόνων χωρίς πρότερη σχέση με εξαρτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές. Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση πως η 19χρονη έπεσε θύμα τρίτων προσώπων, κάνοντας λόγο για πιθανή παγίδευση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του πατέρα, οι οποίες βασίζονται σε πληροφορίες για το υλικό από κάμερες ασφαλείας και μηνύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η κοπέλα φέρεται να μεταφέρθηκε από τρία άτομα στο σημείο όπου εντοπίστηκε, ενώ υποστήριξε πως την εγκατέλειψαν αβοήθητη στο πεζοδρόμιο.

Η νεαρή κοπέλα φοιτούσε σε σχολή του νησιού, με την οικογένειά της να επισημαίνει πως είχε επιλέξει να παραμείνει στην Κεφαλονιά για λόγους ασφαλείας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εστιάζουν τόσο στα αίτια του θανάτου όσο και στις ενέργειες των τριών νεαρών που βρίσκονταν μαζί της τις τελευταίες ώρες πριν εντοπιστεί αναίσθητη. Οι τρεις έχουν ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν μαζί της, φέρεται να την μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν οι αστυνομικοί φαίνεται ένας από τους τρεις άνδρες να την κουβαλά, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

