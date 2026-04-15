Ξέσπασμα της μητέρας της 19χρονης: «Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της»

Η οικογένεια παραμένει συντετριμμένη από την τραγωδία και ζητά να αποδοθούν ευθύνες, προκειμένου να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της άτυχης κοπέλας στην Κεφαλονιά

15 Απρ. 2026 8:10
Pelop News

Σε σοκ παραμένει η Ελλάδα από την είδηση του θανάτου της 19χρονης, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Πλέον οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Όπως έχει διαρρεύσει στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών (πιθανότατα κοκαΐνης) πριν από την κατάρρευσή της, ενώ τρεις νεαροί (26, 22 και 23 ετών) που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ σε δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς φέρεται να την εγκατέλειψαν ενώ βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό ότι στο σώμα της άτυχης κοπέλας δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα.

Ξεσπούν οι γονείς της 19χρονης
Την ίδια ώρα οι γονείς της 19χρονης ξεσπούν, ζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κόρη τους. Η οικογένεια παραμένει συντετριμμένη από την τραγωδία και ζητά να αποδοθούν ευθύνες, προκειμένου να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν τον θάνατο της άτυχης 19χρονης.

Μιλώντας στο Mega και την εκπομπή LivNews η μητέρα ξέσπασε, ενώ αποκάλυψε και την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη της.

«Μίλησα κατά τις 02:30 η ώρα τη νύχτα και της λέω “Μυρτούλα μου, πρόσεχε λίγο σε παρακαλώ. Σε αγαπάμε πολύ κι εγώ κι ο μπαμπάς”. “Κι εγώ σ’ αγαπάω μανούλα μου” μου λέει», είπε αρχικά και υποστήριξε πως μια φίλη της 19χρονης είπε, ότι η Μυρτώ γνώρισε ένα αγόρι, το οποίο φέρεται να της έδωσε ναρκωτικά και να την εγκατέλειψε.

«Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι “την έχουμε αφήσει” λέει, “την έχουμε παρατήσει”. Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα “έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της”. Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο. Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει “τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω”. Τον ξέρω και της είχα πει “μωρέ παιδάκι μου”, της λέω, “δεν μου αρέσει αυτός”. “Αμάν μωρέ μαμά”, μου λέει “ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;”. Της λέω “παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι”. Μου λέει “άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις”».

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί που βρίσκονταν μαζί της, φέρεται να την μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν οι αστυνομικοί φαίνεται ένας από τους τρεις άνδρες να την κουβαλά, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ