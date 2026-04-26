Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ

26 Απρ. 2026 15:53
Στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρδακαστάνη βλέπει τον ιδανικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως είπε στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» ανέφερε χαρακτηστικά ο επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπληρώνοντας ότι «γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα.

Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει. Γι’ αυτό πιστεύω βαθιά ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη ο τόπος.

Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική σύντροφοι, είναι αξιακή. Που απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της. Ξεκινά από εμάς. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής μας. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία κανείς δεν περισσεύει».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:21 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για τις αιτήσεις μέχρι την Δευτέρα
17:14 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής επέστρεψαν στην Α2 Εθνική!
17:05 Αναψαν τσιγάρο στο «Νήσος Σάμος» και άρχισε να τρέχει παντού νερό με δύναμη!
16:59 Βανδάλισαν την προτομή του δολοφονημένου αρχιφύλακα Γιώργου Λυγγερίδη
16:55 O Πατρινός που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας με τον ΟΦΗ
16:36 Νίκος Ανδρουλάκης: Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη ΝΔ;
16:28 Θρήνος στην Κατούνα για το θάνατο 42χρονης γυναίκας
16:20 Εγραψε ιστορία ο Σεμπάστιαν Σάουε μπροστά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ
16:13 Σάλος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με στημένους ορισμούς διαιτητών και στη Serie A
16:11 Τρία μέτρα που σκέφτεται το επιτελείο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ
16:02 Πένθος στο ΕΚΑΒ: Εργαζόμενος καταπλακώθηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
15:53 Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ
15:50 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τις υπογραφές με τον Μακρόν
15:43 Πρώτη νίκη για τον Άθλο Πατρών και ελπίδα ανόδου
15:34 Hλεία: Από 6 έγιναν 5 οι «απάτητες παραλίες» με τη νέα ΚΥΑ
15:08 Επίθεση στο Hlilton: Μετά τους πυροβολισμούς, έβγαζαν σέλφις, άρπαζαν μπουκάλια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
15:07 ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα
15:03 Η διαρροή του καυγά Κυρανάκη-Καραμήτρου προκαλεί μπουρίνι στο Οpen
14:51 ΕΛΑΣ: Τρεις συλλήψεις για την καταδρομική στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
14:42 Επίθεση στο Hlilton: Ο Πρόεδρος δεν κατάλαβε πως έπεσε πυροβολισμός…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
