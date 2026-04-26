Γιατί ο Ανδρουλάκης επέλεξε Βαρδακαστάνη για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ

Στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρδακαστάνη βλέπει τον ιδανικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως είπε στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» ανέφερε χαρακτηστικά ο επικεφαλής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης συμπληρώνοντας ότι «γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα.

Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει. Γι’ αυτό πιστεύω βαθιά ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη ο τόπος.

Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική σύντροφοι, είναι αξιακή. Που απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της. Ξεκινά από εμάς. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής μας. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία κανείς δεν περισσεύει».

