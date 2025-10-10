Γιατί ο Μητσοτάκης πασχίζει για 30% στις δημοκοπήσεις

Αναλυτές προεξοφλούν και πάλι ότι οδεύουμε σε εποχή μη μονοκομματικών κυβερνήσεων

10 Οκτ. 2025 17:30
Pelop News

Το 2023, το δυστύχημα των Τεμπών θεωρήθηκε από το σύνολο των πολιτικών αναλυτών ως ο τερματισμός των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Με απόλυτη βεβαιότητα εξηγούσαν ότι η αυτοδυναμία για τη ΝΔ ήταν πλέον αδύνατη, μετά από αυτή την καταστροφή και μια νέα εποχή ξεκινούσε. Αλλωστε στις δημοσκοπήσεις η ΝΔ έπαιρνε μόλις 29% δεν θα μπορούσε να ανακάμψει.

Λίγους μήνες μετά, η ΝΔ όχι μόνο γινόταν αυτοδύναμη κυβέρνηση αλλά και με ποσοστό μεγαλύτερο του 2019. Οι αναλυτές είχαν ξεχάσει να αξιολογήσουν παραμέτρους όπως η πολιτική σταθερότητα που δεν την ρισκάρουν οι πολίτες, η δεύτερη τετραετία σε όποιον κυβερνά και φυσικά οι ικανότητες Μητσοτάκη που εδώ και 10 χρόνια προπορεύεται παντού. κ.ο.κ.

Σήμερα, οι ίδιοι αναλυτές προεξοφλούν και πάλι ότι οδεύουμε σε εποχή μη μονοκομματικών κυβερνήσεων. Βλέπουν μεγάλο πρόβλημα μέσα στη ΝΔ και πιθανολογούν ότι θα γίνουν δεύτερες εκλογές με τη ΝΔ να έχει αλλάξει αρχηγό (Δένδιας). Μάλιστα βλέπουν τη ΝΔ να μη φτάνει ούτε το 25% και να μην παίρνει το bonus των εδρών, αφήνοντας πολλούς σημερινούς βουλευτές εκτός Βουλής με την εσωκομματική κρίση να μεγαλώνει.

Αναρωτιέμαι: Οι άνθρωποι αυτοί δεν βλέπουν τις δημοσκοπήσεις; Είναι φανερό ότι ο κ. Μητσοτάκης πασχίζει να έχει μια βάση στο 30%-31% και ήδη την έχει. Στην τελευταία (Interview) έχει 31,5%. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως στις εκλογές του 2027, θα θελήσει να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 33% (μπορεί και παραπάνω) οπότε με δεύτερες εκλογές, εύκολα θα φτάσει το 37% και θα είναι πάλι αυτοδύναμος.

Πώς θα το κάνει; Με τα μέτρα που ήδη έχει εξαγγείλει και από Νοέμβριο θα εφαρμοστούν στην πράξη και με νεότερα μέτρα στη ΔΕΘ του 2026.

Ο κ. Μητσοτάκης, με ένα ποσοστό στο 33% στις πρώτες εκλογές και ενώ θα είναι πολύ μακριά από το ποσοστό του δεύτερου (στο 15% έως 17%;), θα εμφανίζει την μονοκομματική του κυβέρνηση ως μόνη επιλογή, στις δεύτερες εκλογές

Οσο βλέπετε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις τη ΝΔ στην αναγωγή ψήφου στο 30%, να ξέρετε ότι τίποτε από όσα υποστηρίζουν οι αδιόρθωτοι αναλυτές δεν θα γίνει.
