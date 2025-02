Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να συνεχιστεί η βοήθεια στην Ουκρανία – Ποιος ο ρόλος του Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την άποψη ότι θα μπορούσε να συνάψει μια συμφωνία με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν για να ξεκινήσουν συνομιλίες που θα οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ομως, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά με όρους, καθώς διαφορετικά ο Πούτιν θα μπορούσε να θεωρήσει ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί αρχικά μια συνάντηση με τον Πούτιν και στη συνέχεια θα εξεταστεί η δυνατότητα για δεύτερη συνάντηση, χωρίς να διευκρινίζεται αν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει. Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την άποψη ότι ο Ζελένσκι δεν θα αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει στη θέση του, αλλά ανέφερε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνουν εκλογές.

Όσον αφορά το στάτους της Ουκρανίας και την ικανότητά της να συμμετάσχει ως ισότιμο μέλος στην ειρηνευτική διαδικασία, ο Τραμπ εκφράστηκε με σκεπτικισμό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρήνη. Επίσης, όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη, ο Τραμπ απάντησε ότι θα πρέπει να γίνει αυτό που είναι απαραίτητο.

WOW. Trump refused to say that Ukraine is an “equal member” of the peace process determining its own future

He’s not even hiding it—Trump is completely on Putin’s side.

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 12, 2025