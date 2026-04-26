Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για τις υπογραφές με τον Μακρόν

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις επιλογές του σε εξωτερική πολιτική και οικονομία, ειδικά μετά τις εξαγγελίες που ακολούθησαν τη συνάντηση με τον Μακρόν.

Στο στόχαστρο τίθεται και η αμυντική πολιτική, με αιχμές ότι η ενίσχυση της άμυνας δεν μπορεί να εντάσσεται σε λογική εξοπλιστικής κούρσας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις συμφωνίες με τη Γαλλία και στη συζήτηση περί «πυρηνικής ομπρέλας», με την αντιπολίτευση να εκφράζει κάθετη διαφωνία, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες επιλογές εντείνουν τη στρατιωτική ένταση αντί να ενισχύουν τη σταθερότητα.

Ζητείται, επίσης, πλήρης ενημέρωση της Βουλής και διαφάνεια σε ζητήματα εξοπλισμών.

