Γιατί οι Αμερικανοί αντιπαθούν τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ;

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ έχουν χάσει τη δημοτικότητά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια βασιλική εμπειρογνώμονας πιστεύει ότι γνωρίζει τον λόγο.

Η Ingrid Seward, αρχισυντάκτρια του περιοδικού Majesty και συγγραφέας της βασιλικής βιογραφίας My Mother & I, δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα The Standard ότι «μιλάει συχνά σε Αμερικανούς και όλοι τους αντιπαθούν τον Χάρι και τη Μέγκαν».

«Μισούν το γεγονός ότι απογοήτευσαν τη Βασίλισσα», πρόσθεσε η Seward.

Η αποχώρηση των Sussexes από τη βασιλική ζωή

Ο 40χρονος Χάρι και η 43χρονη Μέγκαν, εγκατέλειψαν τη βασιλική ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετανάστευσαν στις ΗΠΑ το 2020. Στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον των συγγενών του Χάρι, περιλαμβανομένης της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, η οποία απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2022 σε ηλικία 96 ετών, καταγγέλλοντας τη βασιλική οικογένεια στη συνέντευξη-βόμβα που παραχώρησαν το 2021 στην Όπρα, στη σειρά ντοκιμαντέρ τους στο Netflix Harry & Meghan, καθώς και στο βιβλίο αποκαλύψεων του Χάρι, Spare.

Ο Δούκας του Σάσεξ έχει από τότε παραιτηθεί από τη βρετανική του κατοικία και έχει δηλώσει την Αμερική ως τη νέα του πατρίδα, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, ενώ παραμένει αποξενωμένος από την υπόλοιπη οικογένειά του.

Ο ίδιος και η Μέγκαν ζουν σε μια πολυτελή βίλα αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, μαζί με τον γιο τους Άρτσι, 5 ετών, και την κόρη τους, Λίλιμπετ, 3 ετών.

Η πτώση της δημοτικότητάς τους στην Αμερική

Άλλη μια βασιλική εμπειρογνώμονας, η Kinsey Schofield, οικοδέσποινα του podcast To Di For Daily, δήλωσε στην The Standard ότι ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ, είχε «την σωστή ιδέα» όταν είχε πει ότι «οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για τον Χάρι».

«Χάσαμε το ενδιαφέρον μας για τον Χάρι και τη Μέγκαν αφού συνειδητοποιήσαμε ότι τους είχαμε δώσει πολύ περισσότερη σημασία από ότι άξιζαν», πρόσθεσε η Schofield.

Η Hollywood publicist, Jane Owen ισχυρίστηκε ότι οι Sussexes «σίγουρα δεν τα πηγαίνουν καλά με τη σόσιαλ σκηνή του Λος Άντζελες».

«Αντικειμενικά, τους δόθηκε κάθε ευκαιρία να λάμψουν στο Χόλιγουντ», είπε η Owen. «Είχαν μια τεράστια συμφωνία με ένα κορυφαίο streaming δίκτυο με τεράστιο προϋπολογισμό και ένα κοινό έτοιμο να τους ακούσει και να τους δει. Έχουν κάνει χειρότερα από το τίποτα — έχουν ενεργά καταστρέψει τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν. Πάντα έλεγα ότι το Χόλιγουντ μπορεί να συγκριθεί με το λύκειο όσον αφορά τη συμπεριφορά των ανθρώπων, και με αυτήν την αναλογία, έχουν γίνει τα πιο αντιπαθή παιδιά του σχολείου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αποτυχία στη συμφωνία με το Spotify

Πέρυσι, ο Χάρι και η Μέγκαν έχασαν τη συμφωνία τους αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων με το Spotify, αφού η εταιρεία τους, Archewell Audio, παρήγαγε μόλις 12 podcast σε διάστημα 2,5 ετών.

Η σειρά Archetypes, που η Μέγκαν παρουσίαζε και συν-παρήγαγε με τον Χάρι, επικεντρωνόταν στην εξερεύνηση των «ταμπέλων» που εμποδίζουν τις γυναίκες.

«Η επιρροή του Χάρι και της Μέγκαν έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο», δήλωσε η Stacy Jones, ιδρύτρια του LA marketing agency Hollywood Branded. «Το Χόλιγουντ λειτουργεί με εμπιστοσύνη — την εμπιστοσύνη ότι ένα έργο θα παραδοθεί, ότι μια συνεργασία θα είναι ωφέλιμη και ότι η δημόσια αντίληψη θα παραμείνει θετική».

Η Jones συνέχισε, «η απώλεια της συμφωνίας με το Spotify το 2023 συνεχίστηκε το 2024 και χωρίς μια μεγάλη παρέμβαση φέτος, δυσκολεύονται να επαναφέρουν τη θέση τους. Ωστόσο, η πρόσβαση δεν είναι το πρόβλημα για τον Χάρι και τη Μέγκαν, είναι ο ενθουσιασμός. Δεν θα δυσκολευτούν να πάρουν τραπέζι σε ένα κορυφαίο εστιατόριο και η παρουσία τους πάντα θα προκαλεί θόρυβο σε εκδηλώσεις, αλλά ο ενθουσιασμός του Χόλιγουντ γι’ αυτούς έχει μειωθεί σε σχέση με τις πρώτες μέρες τους».

Απομάκρυνση από διασημότητες του Χόλιγουντ

Πηγές έχουν αναφέρει ότι οι Sussexes έχουν χάσει επαφή με μερικούς από τους πιο κοντινούς τους φίλους στο Χόλιγουντ.

Τα τελευταία χρόνια η Μέγκαν και ο Χάρι ανέπτυξαν σχέσεις με αστέρες όπως η Priyanka Chopra, η Serena Williams, ο Elton John, η Ellen DeGeneres, οι David και Victoria Beckham, η Oprah Winfrey, ο Tyler Perry και οι George και Amal Clooney.

Τον Ιούνιο, ο πρώην υπηρέτης της Πριγκίπισσας Νταϊάνας, Paul Burrell, δήλωσε ότι αρκετοί αστέρες του Χόλιγουντ έχουν «αρνηθεί πρόσφατες προσκλήσεις» από το ζευγάρι.

Ο Burrell δήλωσε στην nypost πρόσφατα ότι οι διασημότητες «προτιμούν να συνδέονται» με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, παρά με τους Sussexes.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News