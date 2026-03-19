Γιατί οι κατασκευαστές έβγαλαν τον φορτιστή από τα κουτιά των smartphones

Μια αλλαγή που πέρασε σχεδόν αθόρυβα έχει πλέον γίνει κανόνας στην αγορά και επηρεάζει άμεσα κάθε νέα αγορά συσκευής.

Γιατί οι κατασκευαστές έβγαλαν τον φορτιστή από τα κουτιά των smartphones
19 Μαρ. 2026 16:34
Pelop News

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα νέα κινητά τηλέφωνα φτάνουν στα ράφια χωρίς φορτιστή μέσα στο κουτί, περιλαμβάνοντας συνήθως μόνο το καλώδιο φόρτισης. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε από μεγάλους κατασκευαστές και σταδιακά έγινε σχεδόν κανόνας στην αγορά των smartphones. Οι βασικές εξηγήσεις που δίνουν οι εταιρείες είναι τρεις: λιγότερα ηλεκτρονικά απόβλητα, μικρότερες συσκευασίες και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μικρότερα κουτιά, λιγότερα υλικά

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα των κατασκευαστών είναι ότι, χωρίς τον αντάπτορα φόρτισης, η συσκευασία γίνεται πιο μικρή και πιο ελαφριά. Αυτό σημαίνει λιγότερη χρήση υλικών, όπως χαρτί και πλαστικό, αλλά και πιο αποδοτική μεταφορά των προϊόντων. Η Apple είχε αναφέρει ήδη από την εποχή του iPhone 12 ότι η αφαίρεση του φορτιστή επέτρεψε μικρότερη και ελαφρύτερη συσκευασία και έως 70% περισσότερα κουτιά ανά παλέτα, κάτι που μειώνει τις εκπομπές από τις μεταφορές. Η Samsung έχει δώσει παρόμοια αιτιολόγηση, συνδέοντας την επιλογή με τη μείωση περιττών αξεσουάρ και την ενίσχυση πιο βιώσιμων συνηθειών.

Το επιχείρημα των ηλεκτρονικών αποβλήτων

Η δεύτερη μεγάλη δικαιολογία αφορά τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Η λογική είναι ότι πολλοί χρήστες έχουν ήδη έναν ή και περισσότερους φορτιστές στο σπίτι, οπότε η προσθήκη ενός ακόμη σε κάθε νέα αγορά οδηγεί συχνά σε περιττή συσσώρευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι το κοινό πρότυπο φόρτισης και η δυνατότητα αγοράς συσκευής χωρίς νέο φορτιστή αποσκοπούν ακριβώς στο να περιοριστούν οι αχρησιμοποίητοι φορτιστές και να μειωθούν τα e-waste. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η μείωση της παραγωγής και της απόρριψης νέων φορτιστών εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα κατά περίπου 980 τόνους τον χρόνο.

Υπάρχει όμως και καθαρό οικονομικό όφελος

Πίσω από το περιβαλλοντικό επιχείρημα υπάρχει και ένας πολύ πιο πρακτικός λόγος: το κόστος. Όταν ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στο κουτί, μειώνεται το κόστος παραγωγής ανά συσκευή και απλοποιείται η εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, δίνεται στις εταιρείες η δυνατότητα να πουλήσουν τον φορτιστή ξεχωριστά, συχνά μαζί με άλλα αξεσουάρ, όπως ασύρματους φορτιστές ή πιο ισχυρούς αντάπτορες ταχείας φόρτισης. Αυτό δεν αναιρεί τα περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά δείχνει ότι η επιλογή έχει και ξεκάθαρη εμπορική διάσταση. Η τελευταία αυτή εκτίμηση προκύπτει ως εύλογο συμπέρασμα από τη μείωση εξαρτημάτων στη βασική συσκευασία και την παράλληλη ξεχωριστή διάθεση φορτιστών στην αγορά.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή παίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα τέλη του 2024, όλα τα νέα κινητά, tablets και αρκετές ακόμη φορητές συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να υποστηρίζουν USB-C, ενώ από την άνοιξη του 2026 η υποχρέωση επεκτείνεται και στους φορητούς υπολογιστές. Ο στόχος δεν είναι μόνο να υπάρχει κοινή θύρα φόρτισης, αλλά και να μπορούν οι καταναλωτές να αγοράζουν νέα συσκευή χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά και νέος φορτιστής.

Τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή

Για τον αγοραστή, η νέα πραγματικότητα σημαίνει ότι πριν αποκτήσει καινούργιο κινητό πρέπει να ελέγξει αν έχει ήδη συμβατό φορτιστή και αν αυτός υποστηρίζει τις ταχύτητες φόρτισης της συσκευής του. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο παλιός φορτιστής αρκεί για απλή φόρτιση, όχι όμως απαραίτητα για fast charging. Έτσι, παρότι το κουτί είναι μικρότερο και πιο «καθαρό», αρκετοί καταναλωτές τελικά αναγκάζονται να αγοράσουν νέο φορτιστή ξεχωριστά.

Συμπέρασμα
Τα κινητά δεν πωλούνται πια με φορτιστή κυρίως επειδή οι εταιρείες θέλουν να δείξουν πιο «πράσινο» προφίλ, να περιορίσουν τα περιττά αξεσουάρ και να μεταφέρουν περισσότερες συσκευές με μικρότερο κόστος. Την ίδια στιγμή, η πρακτική αυτή τις ωφελεί και εμπορικά. Για τον καταναλωτή, το αποτέλεσμα είναι απλό: το κινητό έρχεται πια σχεδόν πάντα μόνο με καλώδιο και ο φορτιστής έχει μετατραπεί σε ξεχωριστή αγορά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ