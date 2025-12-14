Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι δεν έκαναν την αναμνηστική δόση κατά της COVID-19 – Τι δείχνει νέα ελληνική μελέτη

Παράγοντες παραπληροφόρησης, αίσθηση ψευδούς ασφάλειας και φόβοι για τα εμβόλια κρατούν ευάλωτες ομάδες ανεμβολίαστες

Εμβόλιο
14 Δεκ. 2025 11:46
Pelop News

Παρά τη διαθεσιμότητα των επικαιροποιημένων εμβολίων και τις σαφείς οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες, σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει λάβει την αναμνηστική δόση κατά του κορωνοϊού. Μια νέα ελληνική μελέτη καταγράφει τους λόγους πίσω από αυτή την επιλογή, με τα ευρήματα να προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025 και εξέτασε τις στάσεις απέναντι στο εμβόλιο COVID-19 της περιόδου 2024–2025 σε νοσηλευόμενους ασθενείς που νόσησαν με COVID-19 χωρίς να έχουν εμβολιαστεί με την επικαιροποιημένη δόση. Οι ασθενείς νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού Κοργιαλένειο–Μπενάκειο, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο Βενιζέλειο–Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο.

Ηλικιωμένοι και ευάλωτοι, αλλά ανεμβολίαστοι

Στη μελέτη συμμετείχαν 103 ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 79 έτη. Σχεδόν όλοι έπασχαν από χρόνια νοσήματα, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη ή αναπνευστικά προβλήματα, γεγονός που τους κατατάσσει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 92,2% των συμμετεχόντων είχε λάβει στο παρελθόν τρεις δόσεις του εμβολίου, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει στον επικαιροποιημένο εμβολιασμό της περιόδου 2024–2025.

Γιατί δεν έκαναν την αναμνηστική δόση

Οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι ασθενείς για τη μη πραγματοποίηση της αναμνηστικής δόσης αποτυπώνουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, ελλιπή ενημέρωση και επιμονή λανθασμένων αντιλήψεων. Συγκεκριμένα:

Το 31,1% πίστευε ότι καλύπτεται από τις προηγούμενες δόσεις

Το 26,2% θεωρούσε ότι δεν κινδυνεύει από τη νόσο

Το 22,3% φοβόταν ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή

Το 19,4% δεν πίστευε ότι υπήρχε κίνδυνος νοσηλείας

Η στάση μετά τη νοσηλεία

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μετά τη νοσηλεία τους, σχεδόν οι μισοί ασθενείς δήλωσαν πως, εκ των υστέρων, θα ήθελαν να είχαν εμβολιαστεί. Η μεγάλη ηλικία και η πρόσφατη εμπειρία σοβαρής νόσησης φάνηκαν να επηρεάζουν σημαντικά τη στάση τους απέναντι στον εμβολιασμό.

Αντίθετα, όσοι εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή, δεν άλλαζαν εύκολα άποψη, ακόμη και μετά τη νοσηλεία τους.

Συμπεράσματα και προβληματισμοί

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια παραμένει ισχυρή ακόμη και σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι λανθασμένες αντιλήψεις για τη διάρκεια της προστασίας και την ασφάλεια των εμβολίων οδηγούν πολλούς ηλικιωμένους να παραμένουν απροστάτευτοι.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο στοχευμένη και αποτελεσματική ενημέρωση, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 60 ετών και για όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και νοσηλείας στο μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:14 Ψηφιακό κράτος 2025: 2.211 υπηρεσίες, 2,4 εκατ. εισιτήρια, 38,6 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις
12:04 Λιβάνιος: Επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές
11:56 Στέφανος Τσιτσιπάς: Η ανακοίνωση του δικηγόρου για την παράβαση στην Αττική Οδό – «Ηταν ο πατέρας»
11:46 Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι δεν έκαναν την αναμνηστική δόση κατά της COVID-19 – Τι δείχνει νέα ελληνική μελέτη
11:35 Θλίψη στην Οινόη Ηλείας για τον αιφνίδιο θάνατο 33χρονου άνδρα
11:24 Κώστας Τσιάρας: Η προσχηματική άρνηση στον διάλογο δεν συνεισφέρει στην επίλυση των αγροτικών προβλημάτων και κρίνεται από τους πολίτες
11:15 Ολυμπιακός – Μόρις: «Ο Μπαρτζώκας μού ζήτησε να κάνω το παιχνίδι μου, να μην ξαναγυρίσω στο ΝΒΑ»
11:05 Αυστραλία: Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ
10:57 Γιώργος Κακοσαίος για Χάρη Βαρθακούρη: Ίσως έχει αδικηθεί, έχει πατέρα τον θρύλο της ελληνικής μουσικής
10:46 Νίκος Νικολόπουλος: «Ο “Φραπές”, τα κυκλώματα και η Ευρώπη – Όταν η σιωπή γίνεται πρόκληση για τη Δημοκρατία»
10:36 Κατρίνης: Χωρίς κανόνες, διαφάνεια και στρατηγική η Ελλάδα επί Νέας Δημοκρατίας
10:25 Αχαΐα – Νέος αυτοκινητόδρομος: Αποζημιώσεις βαλτώνουν για 20 χρόνια – Φαίνεται πως πήραν εκατομμύρια αλλά…
10:09 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει πίστα» – Από το Eurogroup μέχρι το στεγαστικό και την Υγεία
10:07 Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις από τις 21/12 οι ιδιοκτήτες φορτηγών – Τι ζητούν
9:58 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Πρωτοχρονιά 2025
9:45 ΗΠΑ: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown ΒΙΝΤΕΟ
9:36 Σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων με το νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις
9:27 Επίσκεψη Μητσοτάκη σε μπλόκο της Τροχαίας: Έκανε αλκοτέστ για να δει πως γίνεται
9:18 Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Πάτρα
9:09 Αγρότες: Ανακοινώνουν σήμερα τα αιτήματά τους – Αρνούνται τη συνάντηση στο Μαξίμου και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ