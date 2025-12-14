Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι δεν έκαναν την αναμνηστική δόση κατά της COVID-19 – Τι δείχνει νέα ελληνική μελέτη

Παρά τη διαθεσιμότητα των επικαιροποιημένων εμβολίων και τις σαφείς οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες, σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων στην Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει λάβει την αναμνηστική δόση κατά του κορωνοϊού. Μια νέα ελληνική μελέτη καταγράφει τους λόγους πίσω από αυτή την επιλογή, με τα ευρήματα να προκαλούν ανησυχία στους ειδικούς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025 και εξέτασε τις στάσεις απέναντι στο εμβόλιο COVID-19 της περιόδου 2024–2025 σε νοσηλευόμενους ασθενείς που νόσησαν με COVID-19 χωρίς να έχουν εμβολιαστεί με την επικαιροποιημένη δόση. Οι ασθενείς νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού Κοργιαλένειο–Μπενάκειο, στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο Βενιζέλειο–Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο.

Ηλικιωμένοι και ευάλωτοι, αλλά ανεμβολίαστοι

Στη μελέτη συμμετείχαν 103 ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 79 έτη. Σχεδόν όλοι έπασχαν από χρόνια νοσήματα, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, σακχαρώδη διαβήτη ή αναπνευστικά προβλήματα, γεγονός που τους κατατάσσει στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 92,2% των συμμετεχόντων είχε λάβει στο παρελθόν τρεις δόσεις του εμβολίου, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει στον επικαιροποιημένο εμβολιασμό της περιόδου 2024–2025.

Γιατί δεν έκαναν την αναμνηστική δόση

Οι λόγοι που επικαλέστηκαν οι ασθενείς για τη μη πραγματοποίηση της αναμνηστικής δόσης αποτυπώνουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, ελλιπή ενημέρωση και επιμονή λανθασμένων αντιλήψεων. Συγκεκριμένα:

Το 31,1% πίστευε ότι καλύπτεται από τις προηγούμενες δόσεις

Το 26,2% θεωρούσε ότι δεν κινδυνεύει από τη νόσο

Το 22,3% φοβόταν ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή

Το 19,4% δεν πίστευε ότι υπήρχε κίνδυνος νοσηλείας

Η στάση μετά τη νοσηλεία

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μετά τη νοσηλεία τους, σχεδόν οι μισοί ασθενείς δήλωσαν πως, εκ των υστέρων, θα ήθελαν να είχαν εμβολιαστεί. Η μεγάλη ηλικία και η πρόσφατη εμπειρία σοβαρής νόσησης φάνηκαν να επηρεάζουν σημαντικά τη στάση τους απέναντι στον εμβολιασμό.

Αντίθετα, όσοι εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή, δεν άλλαζαν εύκολα άποψη, ακόμη και μετά τη νοσηλεία τους.

Συμπεράσματα και προβληματισμοί

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια παραμένει ισχυρή ακόμη και σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι λανθασμένες αντιλήψεις για τη διάρκεια της προστασίας και την ασφάλεια των εμβολίων οδηγούν πολλούς ηλικιωμένους να παραμένουν απροστάτευτοι.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για πιο στοχευμένη και αποτελεσματική ενημέρωση, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 60 ετών και για όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και νοσηλείας στο μέλλον.

