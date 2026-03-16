Γιατί προφυλακίστηκε ο 58χρονος Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα, τι υποστήριξε στην απολογία του

Ανέφερε ότι περνά αρκετούς μήνες στην Κρήτη τα τελευταία δύο με τρία χρόνια γιατί το μέρος τον ηρεμεί

16 Μαρ. 2026 17:36
Pelop News

Κάθε κατηγορία αρνείται ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη στα Χανιά για κατασκοπεία καθώς φωτογράφιζε την αμερικανική βάση της Σούδας. Ο άνδρας οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών για να απολογηθεί και αποφασίστηκε η προφυλάκισή του μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο του, ο 58χρονος υποστήριξε ότι βρίσκεται στα Χανιά τα τελευταία χρόνια για διακοπές, καθώς αγαπά την περιοχή και έχει φίλους εκεί. Όπως ανέφερε, περνά αρκετούς μήνες στην Κρήτη τα τελευταία δύο με τρία χρόνια γιατί το μέρος τον ηρεμεί.

Για το φωτογραφικό υλικό από την αεροπορική και τη ναυτική βάση της Σούδας που εντοπίστηκε στο κινητό του, ισχυρίστηκε ότι το είχε μοιραστεί σε ιδιωτικές συνομιλίες με συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα. Μάλιστα, φέρεται να είπε ότι έστελνε φωτογραφίες και στην αδελφή του στην Πολωνία, καθώς ο σύζυγός της είναι στρατιωτικός και ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

Ο 58χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στο τροχόσπιτο όπου διέμενε στην περιοχή Μαράθι. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ εκτός από το κινητό του εξετάζονται και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο τροχόσπιτό του.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο Πολωνός επισκεπτόταν την περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια και στάθμευε το όχημά του σε σημείο με θέα στον κόλπο της Σούδας, όπου παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως μέχρι τις αρχές Μαΐου. Στην Κρήτη βρισκόταν συχνά μαζί με τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου στάθμευε το όχημα.

