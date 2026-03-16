Νέα Μάκρη: Στην Ευελπίδων οι τρεις Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στη Μαραθώνος

Ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι τρεις Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν για το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση του ελληνικού «FBI» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από την οποία προέκυψαν αρχικά τέσσερις προσαγωγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ανάμεσα στους κρατούμενους βρίσκεται και ένα από τα άτομα που φέρεται να συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό ακόμη ενός προσώπου που θεωρείται ότι έχει εμπλοκή στην υπόθεση.

Η δικογραφία αφορά το σοβαρό επεισόδιο της 3ης Μαρτίου στη λεωφόρο Μαραθώνος, όταν, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, προηγήθηκε συμπλοκή μέσα σε σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια οι δράστες φέρονται να έστησαν ενέδρα στον στόχο τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον παρακολουθούσαν για περίπου δέκα λεπτά από την απέναντι πλευρά του δρόμου και, μόλις εκείνος μπήκε στο όχημά του, τον πλησίασαν και άνοιξαν πυρ, ρίχνοντας τουλάχιστον επτά σφαίρες πριν εξαφανιστούν πεζοί στα γύρω στενά.

Οι αρχές επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους τόσο στις διασυνδέσεις των συλληφθέντων όσο και στο κίνητρο της επίθεσης, με το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών να βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας.

