Γιατί τα κατοικίδια δεν πρέπει να τρώνε γλυκά

Πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιδίων έχουν βρεθεί στη θέση να τρώνε κάτι γλυκό και να νιώθουν ένα… επίμονο βλέμμα να τους παρακολουθεί. Είτε πρόκειται για έναν σκύλο που παρακαλά, είτε για μια γάτα που πλησιάζει με περιέργεια, η εικόνα είναι γνώριμη. Ωστόσο, όσο δύσκολο κι αν είναι να αντισταθεί κανείς, τα γλυκά δεν έχουν θέση στη διατροφή των ζώων συντροφιάς.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό τους

Ο βασικός λόγος που οι σκύλοι και οι γάτες δεν πρέπει να καταναλώνουν γλυκά σχετίζεται με τη λειτουργία του οργανισμού τους. Το πεπτικό τους σύστημα είναι διαφορετικό από αυτό των ανθρώπων και δεν διαθέτει τα απαραίτητα ένζυμα για την αποτελεσματική διάσπαση σακχάρων και λιπαρών.

Αυτό σημαίνει ότι οι ουσίες αυτές δεν μεταβολίζονται σωστά, αλλά συσσωρεύονται, επιβαρύνοντας το γαστρεντερικό σύστημα και δημιουργώντας μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας.

Σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία

Η συστηματική κατανάλωση γλυκών μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις για τα κατοικίδια, όπως:

Διαβήτης

Καρδιαγγειακά προβλήματα

Προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα

Παχυσαρκία

Παγκρεατίτιδα

Δηλητηρίαση ή ακόμη και θάνατο από ουσίες όπως η σοκολάτα ή η ξυλιτόλη

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και μικρές ποσότητες, όταν καταναλώνονται συχνά, μπορούν να έχουν αθροιστική επίδραση και να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες.

Πιο «ήπιες» αλλά σημαντικές συνέπειες

Πέρα από τα σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν και καθημερινές επιπτώσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ζώων:

Φθορά σε δόντια και ούλα

Δυσάρεστη αναπνοή

Δυσπεψία

Τροφικές αλλεργίες

Σκύλοι και γάτες: διαφορετικές ανάγκες

Οι σκύλοι είναι παμφάγα ζώα και μπορούν να επεξεργαστούν μεγαλύτερη ποικιλία τροφών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα γλυκά είναι ασφαλή. Αντίθετα, οι γάτες είναι υποχρεωτικά σαρκοφάγες, με οργανισμό προσαρμοσμένο αποκλειστικά στην κατανάλωση κρέατος.

Μάλιστα, οι γάτες δεν αντιλαμβάνονται τη γλυκιά γεύση, καθώς δεν διαθέτουν τα κατάλληλα γονίδια για να τη «νιώσουν». Έτσι, ένα γλυκό δεν είναι μόνο επιβλαβές — είναι και αδιάφορο γευστικά για αυτές.

Τι μπορείτε να δώσετε με ασφάλεια

Στην αγορά υπάρχουν ειδικές λιχουδιές για κατοικίδια, σχεδιασμένες χωρίς ζάχαρη και τοξικές ουσίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε ασφαλείς τροφές όπως:

Κατάλληλα φρούτα και λαχανικά (σε μικρές ποσότητες)

Καλομαγειρεμένο κρέας ή ψάρι

Ειδικά σνακ για σκύλους και γάτες

Η υγεία τους είναι στο χέρι σας

Η σωστή διατροφή είναι βασική προϋπόθεση για να παραμείνουν τα κατοικίδιά μας υγιή, δραστήρια και χαρούμενα. Αποφεύγοντας τα γλυκά και επιλέγοντας ισορροπημένες λύσεις, συμβάλλετε ουσιαστικά στη μακροχρόνια ευεξία τους.

Άλλωστε, η μεγαλύτερη «λιχουδιά» για αυτά είναι η φροντίδα και η προσοχή σας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



