Γιατί τα κρεμμύδια μας κάνουν να δακρύζουμε; – 3+1 tips για να μην… μας «πιάνουν τα ζουμιά»!

Τα κρεμμύδια είναι τόσο υγιεινό όσο και βασικό συστατικό σε πολλές συνταγές. Όταν μαγειρεύονται, αποκτούν μια ιδιαίτερη γεύση. Τα κρεμμύδια εκτός από ευέλικτα και νόστιμα, είναι ωφέλιμα για την υγεία του εντέρου και την υγεία της καρδιάς. Έχουν όμως και ένα μειονέκτημα, μας κάνουν να δακρύζουμε όταν τα καθαρίζουμε. Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένες συμβουλές για να περιορίσετε τα δάκρυα όταν κόβετε τα κρεμμύδια.

Γιατί δακρύζουμε όταν κόβουμε κρεμμύδια

Ο συγγραφέας Harold McGee στο βιβλίο του «On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen» εξηγεί πώς ερμηνεύεται αυτό το φαινόμενο με βάση την επιστήμη. «Οι χαρακτηριστικές γεύσεις της οικογένειας των κρεμμυδιών προέρχονται από την αμυντική χρήση του χημικού στοιχείου θείου.

Τα αναπτυσσόμενα φυτά προσλαμβάνουν θείο από το έδαφος και το ενσωματώνουν σε τέσσερα διαφορετικά είδη χημικών αμυντικών στοιχείων, τα οποία επιπλέουν στα κυτταρικά υγρά ενώ η ενεργοποίηση ενζύμων τους διατηρείται χωριστά σε ένα κενό αποθήκευσης» (Ένα κενοτόπιο είναι ένας χώρος μέσα σε ένα κύτταρο).

Διασπώντας τα κύτταρα ενός κρεμμυδιού – μέσω του καθαρισμού, της κοπής και της μάσησης – απελευθερώνεται το ένζυμο που «σπάει τα μόρια των αμυντικών στοιχείων στα δύο για να παράγει ερεθιστικά, με έντονη οσμή θειούχα μόρια», γράφει ο McGee.

Τα κρεμμύδια παράγουν ένα προϊόν θείου που προκαλεί δάκρυα: «Αυτή η πτητική χημική ουσία διαφεύγει από το κομμένο κρεμμύδι στον αέρα και προσγειώνεται στα μάτια και τη μύτη του ατόμου που κόβει το κρεμμύδι».

Συγκεκριμένα, το κρεμμύδι απορροφά μια ποσότητα θείου από το έδαφος που καλλιεργείται. Όταν το καθαρίζετε και το κόβετε, τότε απελευθερώνονται ένζυμα που αντιδρούν με το θείο, δημιουργώντας σουλφοξείδια. Τα σουλφοξείδια δημιουργούν ένα αέριο το οποίο κολλάει στα χέρια και στη συνέχεια πηγαίνει και στα μάτια.

Όταν αυτό το αέριο έρθει σ’ επαφή με το υγρό περιβάλλον των ματιών, τότε δημιουργείται ακόμη μία ένωση και σχηματίζεται ένα οξύ το οποίο τα ερεθίζει. Τα μάτια σας για να «ξεπλύνουν» αυτό το οξύ, δακρύζουν. Όσο περισσότερο παραμένετε εκτεθειμένοι σε κομμένα κρεμμύδια, τόσο περισσότερο δακρύζετε.

4 Τips για να περιορίσετε τα δάκρυα όταν καθαρίζετε κρεμμύδια

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση του κρεμμυδιού, όπως ο τύπος του κρεμμυδιού, η θερμοκρασία του και η ηλικία του. Αλλά σχεδόν όλα τα κρεμμύδια έχουν τη δυνατότητα να σας κάνουν να δακρύζετε όταν τα κόβετε. Για να ελαχιστοποιήσετε τα δάκρυα, υπάρχουν μερικές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε:

Χρησιμοποιήστε ένα κοφτερό μαχαίρι

Δοκιμάστε να καταψύξετε το κρεμμύδι

Εργαστείτε κοντά σε έναν ανεμιστήρα

Προστατέψτε τα μάτια σας

Χρησιμοποιήστε ένα κοφτερό μαχαίρι

O πιο γρήγορος και πιο εύκολος τρόπος για να μειώσετε την επίδραση αυτών των ερεθιστικών που προκαλούν δάκρυα είναι να κόψετε κρεμμύδια με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι. Αυτό δεν θα εξαλείψει εντελώς την πιθανότητα να δακρύσετε λίγο όταν κόβετε κρεμμύδια, αλλά όσο πιο εύκολα μπορείτε να κόψετε το κρεμμύδι, τόσο λιγότερες ενώσεις θείου θα φτάσουν στα μάτια σας.

Δοκιμάστε να καταψύξετε το κρεμμύδι

Μπορείτε να μειώσετε τα πτητικά μόρια καταψύχοντας τα κρεμμύδια για περίπου μία ώρα. Αυτό είναι προτιμότερο κατά την προετοιμασία μιας μεγάλης παρτίδας κρεμμυδιών. Σε γενικές γραμμές, καλό είναι να μην αποθηκεύετε ολόκληρα κρεμμύδια στο ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η υπερβολική υγρασία μπορεί να τα κάνει να μαλακώσουν και να αλλοιωθούν γρήγορα.

Δουλέψτε κοντά σε έναν ανεμιστήρα

Κρατήστε την ένωση θείου μακριά από τα μάτια και τη μύτη σας με σωστό αερισμό. Ένας απορροφητήρας κουζίνας δεν θα λειτουργήσει πραγματικά. Αντίθετα, θα πρέπει να ανάψετε έναν ανεμιστήρα και να τον έχετε να φυσάει μακριά από εσάς. Αυτό θα μειώσει την ποσότητα του παράγοντα που εισέρχεται στη ρινική οδό και στα μάτια σας και προκαλεί δάκρυα.

Προστατέψτε τα μάτια σας φορώντας γυαλιά

Φορέστε προστατευτικά γυαλιά και αυτό το δακρυγόνο δεν θα ερεθίσει τα μάτια σας. Όταν δούλευα στην κουζίνα δοκιμών του EatingWell, είχαμε ένα ζευγάρι γυαλιά για όποιον ήθελε να κρατήσει τα μάτια του στεγνά. Ακόμα και τα απλά γυαλιά μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των ματιών σας.

Εάν είστε λάτρης του κρεμμυδιού, δεν χρειάζεται πλέον να υποφέρετε από τα δάκρυα που προκαλεί ο καθαρισμός του.

Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να μειώσετε την υψηλή ποσότητα θείου που παράγεται κατά το κόψιμο των κρεμμυδιών, όπως το να τα καταψύξετε ή να ανοίξετε έναν ανεμιστήρα, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσετε τα μάτια σας στεγνά είναι να φορέσετε γυαλιά.

Μπορείτε ακόμη και να φορέσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου για να περιορίσετε τα δάκρυα.

