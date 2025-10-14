Γιατί την πάτησαν (και) στην Ελλάδα οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων

Στο επίκεντρο είναι πλέον η ρύπανση, η δημόσια υγεία και η ανάγκη ανανέωσης του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κινούνται προς μια κοινή στρατηγική η οποία στοχεύει στη σταδιακή απομάκρυνση των ρυπογόνων αυτοκινήτων και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απόφαση, η πολιτική κατεύθυνση είναι σαφής. Τα παλαιά οχήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο αυστηρότερων ελέγχων και περιορισμών, καθώς θεωρούνται πλέον ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στη μετάβαση προς καθαρότερες μεταφορές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, με στόχο να αυξήσει την ανακύκλωση, να μειώσει τα απόβλητα και να περιορίσει τα παλιά οχήματα που παραμένουν στους δρόμους. Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού τα παλιά οχήματα -δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα τα έτη με τις πληροφορίες να αναφέρουν τα 15- θα οδηγούνται υποχρεωτικά στην ανακύκλωση. Οι κατασκευαστές θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά στα νέα μοντέλα, ενώ θα ενταθούν οι έλεγχοι για τη διακίνηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Παράλληλα, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις εφαρμόζονται όλο και περισσότερες «ζώνες χαμηλών εκπομπών», όπου η πρόσβαση παλαιών οχημάτων περιορίζεται ή επιβαρύνεται με πρόστιμα. Στη Μαδρίτη, για παράδειγμα, η λειτουργία τέτοιας ζώνης μείωσε τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου κατά 32%, ενώ στο Λονδίνο και το Παρίσι τα προγράμματα ανανέωσης του στόλου συνοδεύτηκαν από σημαντικά οφέλη για την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία.

Η εικόνα στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική. Η χώρα διαθέτει έναν από τους πιο γερασμένους στόλους οχημάτων στην Ευρώπη, με μέση ηλικία πάνω των 17 ετών, έναντι 12 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Πάνω από το 60% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν σήμερα στους ελληνικούς δρόμους είναι τεχνολογίας προ του 2009, δηλαδή πριν από τα πρότυπα ρύπων Euro 5. Στη χώρα κινούνται περισσότερα από 900.000 οχήματα ηλικίας άνω των 30 ετών, τα οποία συνεισφέρουν σημαντικά στη ρύπανση και επιβαρύνουν το δημόσιο σύστημα υγείας μέσω των ασθενειών που προκαλούν τα αιωρούμενα σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ευθύνεται για χιλιάδες πρόωρους θανάτους ετησίως, με τις μεταφορές να αποτελούν έναν από τους κύριους υπαίτιους.

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί έναν στόλο τόσο παλαιό και ενεργοβόρο. Η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων δεν αφορά μόνο την περιβαλλοντική πολιτική αλλά και τη δημόσια υγεία. Όπως η πολιτεία λαμβάνει μέτρα πρόληψης για την υγεία, έτσι πρέπει να προχωρήσει και σε προληπτικές παρεμβάσεις για την ποιότητα του αέρα. Τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν αντικίνητρα χρήσης παλαιών οχημάτων (με φόρους και χαράτσια), κίνητρα αντικατάστασης με φορολογικές διευκολύνσεις, δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών στα αστικά κέντρα και αυστηρότερη επιτήρηση μέσω των ΚΤΕΟ. Σύμφωνα με την Ε.Ε., η πρόληψη στην κυκλοφορία παλαιών και ρυπογόνων αυτοκινήτων είναι το ίδιο σημαντική με την πρόληψη ασθενειών, αφού οι επιπτώσεις της ρύπανσης είναι ήδη μετρήσιμες στην καθημερινότητα.

Οι κάτοχοι παλαιών αυτοκινήτων λοιπόν, θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια νέα εποχή όπου η περιβαλλοντική ευθύνη θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία, στους περιορισμούς κυκλοφορίας και στους ελέγχους, ώστε να επιταχυνθεί η απομάκρυνση των ρυπογόνων οχημάτων με σκοπό να καταφέρουν οφέλη για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

